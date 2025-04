Kardynałowie omówili sytuację ekonomiczną Stolicy Apostolskiej

Podczas siódmej kongregacji generalnej przed wyborem nowego papieża kolegium kardynalskie omówiło sytuację ekonimiczną i finansową Stolicy Apostolskiej. Wypowiadali się w tej kwestii kardynałowie Reinhard Marx, Kevin Farrell, Fernando Vergez i Konrad Krajewski.

Wojciech Rogacin – Watykan

W kongregacji, która rozpoczęła się o godzinie 9 uczetniczyło 180 kardynałów, w tym 124 elektorów. W pierwszej części omawiano sytuację ekonomiczną i finansową Stolicy Apostolskiej.

Sytuacja ekonomiczna

Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, kard. Reinhard Marx, koordynator Rady ds. Gospodarki, przedstawił wyzwania, problemy i propozycje w perspektywie zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze, aby struktury ekonomiczne nadal wspierały reformy papiestwa.

Kard. Christoph Schönborn zabrał głos jako przewodniczący Komisji Nadzoru Instytutu Dzieł Religijnych (IOR).

Kard. Fernando Vergez, przewodniczący Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, podzielił się szczegółami dotyczącymi sytuacji Gubernatoratu, wspominając o pracach renowacyjnych.

Kard. Konrad Krajewski mówił natomiast o działalności Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Wyzwania przed Kościołem

W drugiej części kongregacji tego dnia odbyło się 14 wystąpień na następujące tematy: eklezjologia Ludu Bożego (wskazano zranienie związane z polaryzacją w Kościele i podziałem społeczeństwa); synodalność i kolegialność episkopatu jako droga do przezwyciężenia tej polaryzacji; powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Często odwoływano się do tekstów soborowych Lumen Gentium i Gaudium et Spes. Poruszono również temat ewangelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności między życiem a głoszeniem Ewangelii.

Kongregacja zakończyła się o godzinie 12:30 modlitwą Regina Coeli.

Kolejna kongregacja generalna zaplanowana jest 2 maja.