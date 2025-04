Kard. Ryłko jednym z najbliższych współpracowników kamerlinga

Zgodnie z przepisami, podczas dzisiejszej kongregacji generalnej wylosowano trzech kardynałów, którzy w najbliższych trzech dniach będą wspierać kamerlinga w przygotowaniu uroczystości pogrzebowych Papieża oraz konklawe. Jednym z nich jest kard. Stanisław Ryłko.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Wylosowano członków kongregacji partykularnej

Członkowie trzyosobowej komisji, która będzie spotykać się w ramach kongregacji partykularnej i której zadaniem jest wsparcie kamerlinga w organizacji pogrzebu Papieża oraz konklawe, są wybierani co trzy dni, drogą losowania podczas kongregacji generalnej, czyli spotkania wszystkich kardynałów, przebywających aktualnie w Rzymie, także tych, którzy ukończyli 80 lat. Członkowie komisji, obradujący w ramach kongregacji partykularnej, reprezentują wszystkie trzy stopnie kolegium kardynalskiego: kardynałów biskupów, kardynałów prezbiterów i kardynałów diakonów.

W losowaniu, które odbyło się dziś, podczas pierwszej, przedpołudniowej kongregacji generalnej, na najbliższe 3 dni wyłonieni zostali: kard. Pietro Parolin, kard. Stanisław Ryłko oraz kard. Fabio Baggio CS.

Modlitwa za Papieża, przysięga i Ad sumus

W dzisiejszej kongregacji generalnej, która trwała od godz. 9.00 do 10.30, wzięło udział ok. 60 kardynałów. Rozpoczęła się ona modlitwą w intencji Papieża Franciszka. Następnie złożyli przysięgę wiernego stosowania się do norm, zawartych w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis, dotyczącej okresu sede vacante oraz wyboru Następcy św. Piotra. Odśpiewali też modlitwę do Ducha Świętego Ad sumus, odmawianą m.in. podczas synodów, soborów i innych spotkań Kościoła.

Podczas spotkania odczytano 12 i 13 paragraf konstytucji apostolskiej, a także Testament Ojca Świętego Franciszka.

Przeniesienie trumny do Bazyliki Watykańskiej i pogrzeb

Jak przekazało już Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, uczestnicy kongregacji generalnej podjęli decyzję, że jutro o godz. 9.00 trumna z ciałem Ojca Świętego zostanie przeniesiona do Bazyliki Watykańskiej, zaś Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 26 kwietnia o godz. 10.00.

Novendiali – dziewięć Mszy św. w intencji zmarłego Papieża

Msza św. pogrzebowa, odprawiona w sobotę na Placu św. Piotra będzie pierwszą z 9 Mszy św. żałobnych, odprawianych w kolejnych dniach w intencji zmarłego Ojca Świętego. Druga z nich, zostanie odprawiona w niedzielę 27 kwietnia na Placu św. Piotra i będzie jej przewodniczył kard. Pietro Parolin. W kolejnych dniach będą one sprawowane o godz. 17.00.

Zawieszenie planowanych beatyfikacji

Kardynałowie zebrani podczas dzisiejszej kongregacji generalnej zadecydowali też o zawieszeniu zaplanowanych uroczystości beatyfikacyjnych do czasu wyboru kolejnego Następcy św. Piotra.

Kolejna kongregacja generalna odbędzie się jutro o godz. 17.00.