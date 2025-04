Kard. Ryłko: Jan Paweł II był gigantem wiary

Św. Jan Paweł II to przede wszystkim gigant wiary, zafascynowany tajemnicą Boga, człowiek wielkiej modlitwy i kontemplacji, a równocześnie wysportowany pielgrzym Ewangelii aż po krańce świata - powiedział archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie kard. Stanisław Ryłko, gdzie we wtorek 1 kwietnia odbył się koncert „Credo" Krzysztofa Pendereckiego upamiętniający 20. rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Kard. Ryłko powitał licznie zgromadzonych na wydarzeniu gości, „dla których św. Jan Paweł II, pomimo upływu lat, nie przestaje być niezawodnym przewodnikiem na drodze wiary”. Przypomniał wydarzenia sprzed 20 lat, kiedy cały świat łączył się w modlitwie za Papieża. „Była to modlitwa o dar uzdrowienia, która potem przerodziła się spontanicznie w modlitwę dziękczynną za niego, za to kim był, dla Kościoła, dla świata i dla każdego z nas” - wskazał archiprezbiter Bazyliki.

Kard. Stanisław Ryłko podczas koncertu (ks. Marek Weresa)

Miłość do Papieża Polaka nie ustaje

Kard. Stanisław Ryłko zaznaczył, że miłość do Jana Pawła II trwa do dzisiaj, gdyż do Bazyliki św. Piotra przychodzą pielgrzymi z całego świata „jak do kogoś żywego i bliskiego, powierzając mu w modlitwie swoje troski i swoje radości”, a „postać Jana Pawła II pomimo upływu lat nie przestaje urzekać bogactwem darów natury i łaski”.

(ks. Marek Weresa)

Fascynacja Jezusem

Archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej podkreślił, że jednym z najważniejszych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II było wezwanie do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Z tym wezwaniem przemierzył cały świat. „Pokazał, zwłaszcza młodym, iż warto w życiu wybrać Chrystusa i za Nim pójść, gdyż jest to najpiękniejsza przygoda, jakiej człowiek na tym świecie może doświadczyć” - mówił kard. Ryłko.

(ks. Marek Weresa)

List Prezydenta RP i Pierwszej Damy

Przed rozpoczęciem koncertu został odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. Para Prezydencka podkreśliła, że Jan Paweł II jako pierwszy z biskupów Rzymu „poświęcił tak dużo uwagi chrześcijańskiemu rozumieniu człowieka jako osoby, wizji małżeństwa i rodziny, kultury i gospodarki, patriotyzmu i etycznego wymiaru polityki oraz relacji międzynarodowych”. Prezydent i Pierwsza Dama wyrazili przekonanie, że „nauczanie, osobiste świadectwo życia i modlitewne wstawiennictwo św. Jana Pawła II będą wpływać na ludzkie serca” przez wiele pokoleń.

(ks. Marek Weresa)

Ważne wydarzenie w programie obchodów 20. rocznicy

Koncert „Credo" Krzysztofa Pendereckiego, którego 5. rocznica śmierci przypadała w marcu br., był ważnym muzycznym wydarzeniem w programie obchodów upamiętniających 20. rocznicę śmierci polskiego Papieża. Wśród licznych gości znaleźli się przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, w tym wieloletni osobisty sekretarz Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz, władze państwowe i samorządowe, korpus dyplomatyczny. Wystąpili Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej.

(ks. Marek Weresa)

Organizatorem wydarzenia był Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie, razem ze Stowarzyszeniem im. L. van Beethovena, Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa, Instytutem Adama Mickiewicza, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonią im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II oraz PKN Orlen.

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

