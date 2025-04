Kard. Krajewski ponownie na Ukrainie, przywiózł cztery karetki

Kard. Konrad Krajewski już po raz dziesiąty jako wysłannik Ojca Świętego udał się na Ukrainę. Przywiózł papieski dar, cztery karetki pogotowia, które są przeznaczone dla terenów objętych wojną. Ten dar to znak jubileuszowej nadziei, która jest oparta na Chrystusie – czytamy w komunikacie papieskiego jałmużnika.

Krzysztof Bronk - Watykan

Kard. Krajewski zawiózł karetki wraz z trzema kierowcami z Ukrainy, w tym bp. Janem Sobiło z Zaporoża. Pojazdy są wyposażone we wszelkie instrumenty medyczne niezbędne do ratowania życia. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu papieski jałmużnik, w karetkach znajdują się też lekarstwa o wartości ponad 200 tys. euro. Zostały one zebrane w Neapolu w ramach akcji „Farmaco sospeso – lekarstwo dla kogoś”. „Ludzie kupując leki, kupowali też coś dla potrzeby poszkodowanych w Ukrainie” – wyjaśnił kard. Karjewski.

Powiadamiając o misji papieskiego Jałmużnika, Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia przypomina słowa Papieża Franciszka z ubiegłorocznego orędzia Urbi et Orbi: „Tylko Jezus otwiera nam drzwi życia, te drzwi, które nieustannie zamykamy wojnami szalejącymi na świecie”. Jak podkreślono, te słowa stają się teraz czynem, mającym przełamać zamknięcia i wnieść wielkanocne światło do ciemności mroku.

Jest to, jak wyjaśniono, gest biskości, który Papież chciał wykonać w czasie wielkanocnego odrodzenia względem jednego z najbardziej bolesnych miejsc, w którym od trzech lat szaleje wojna.

Papieski jałmużnik podkreśla, że Papież zawsze pamięta o udręczonej Ukrainie, wspominając o niej zarówno w modlitwie Anioł Pański, jak i w apelach o pokój. Przypomina zarazem, że jego dziesiąta już misja na Ukrainie, przypada w Roku Świętym, Jubileuszu Nadziei. Ogłaszając go Franciszek apelował, by pierwszym znakiem nadziei był „pokój dla świata, który po raz kolejny pogrąża się w tragedii wojny”. „Potrzeba pokoju stanowi wyzwanie dla wszystkich i wymaga realizacji konkretnych projektów” – napisał Ojciec Święty.