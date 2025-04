Kard. Gambetii: także dziś Jezus nas kocha

Pan Jezus nie chce zwyciężać, być oklaskiwanym, wzbogacać się. Jedyną rzeczą, która Go interesuje, jest miłość. To jest jedyne kapłaństwo. Obmywa stopy. Obmywa moje stopy. Obmywa twoje stopy. Żyje dynamiką bliskości, wzajemności, czasownikiem dawania i przyjmowania, mocą służby i niemocą przyjęcia - powiedział kard. Mauro Gambetti. Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

ks. Marek Weresa - Watykan

Gdy śmierć przechodzi obok

Kard. Gambetti wskazał, że pierwsza Pascha żydowska odbyła się w Egipcie. Był to czas niewoli, ucisku, cierpienia. „Dzięki krwi baranka, którą naznaczone są odrzwia domów, śmierć nie może wejść do domu, w którym spożywa się wspólny posiłek” - wskazał hierarcha. Kardynał dodał, że ten gest wyraża także to, że Bóg chroni pokornych, ubogich, tych, którzy ufają Panu.

Braterstwo wspólnoty

Pascha, którą celebruje Pan Jezus jest prawdziwa i ostateczna. Odbywa się ona w kontekście próby. Wobec niesprawiedliwości, prześladowania, oszczerstw, przemocy, samotności Jezus jest tym, który chce pielęgnować „przyjaźń wieczernika”. On chce spożywać posiłek ze swoimi, świętować Paschę z uczniami.

Kard. Gambetti wskazał, że grupa Apostołów jest niejednorodna. „Impulsywni i namiętni, […] ambitni i gwałtowni, szczerzy i pokorni – wszyscy razem zasiadają z Nim do stołu” - powiedział. Uczniowie są słabi, a mimo to Jezus Chrystus pragnie spożywać posiłek ze wszystkimi, których dał mu Ojciec.

Serce Jezusa jest sercem kapłańskim

Hierarcha dodał, że ci, którzy otrzymali święcenia kapłańskie są wezwani do uczestnictwa w uniwersalnej ofierze miłości Pana Boga. Dodał, że dziś jest moment, w którym Kościół może otworzyć się na nowy czas, w którym objawi swoją naturę bliskości. „A nowość ta przechodzi przez Eucharystię, przez stawanie się Eucharystią, czynienie tego, co uczynił Jezus i ukazywanie boskiej ludzkości, którą chrzest nam udzielił” - podkreślił.