Kard. Dziwisz w Bazylice Watykańskiej: świętość Jana Pawła II przynosi wiele owoców

O tym, że po 20 latach od śmierci św. Jana Pawła, Kościół nadal o nim pamięta i jest świadkiem licznych owoców, jakie przynosi jego świętość, mówił kard. Stanisław Dziwisz na rozpoczęcie Mszy św. w Bazylice Watykańskiej. Była ona głównym punktem obchodów dziękczynienia za życie i pontyfikat Papieża Polaka.

Vatican News

Pamięć o Janie Pawle II i bliskość z Franciszkiem

Zwracając się do koncelebransów i wiernych, licznie zebranych w Bazylice św. Piotra, kard. Dziwisz zapewnił, że po 20 latach od odejścia Jana Pawła II do wieczności „Kościół nadal zachowuje wzruszającą pamięć o pasterzu, który przybył do Rzymu «z dalekiego kraju», ale po długim pontyfikacie, na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, stał się bliski milionom serc wiernych na całym świecie”. Podkreślił, że licznie zebrani w świątyni wierni są świadectem tej pamięci.

Kardynał zapewnił też o bliskości z Papieżem Franciszkiem i modlitwie w jego intencji. „Sercem jesteśmy z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wiemy, że w tej godzinie łączył się z nami duchowo. Modlimy się o zdrowie i siły dla niego, by przewodził Kościołowi pielgrzymującemu w Roku Jubileuszowym pod znakiem nadziei, w tych trudnych dla Kościoła i dla świata czasach” – mówił.

Świętość, która wydaje owoce

Nawiązując to testamentu św. Jana Pawła II, kard. Dziwisz przypomniał, że nie wiedział on, kiedy następi jego odejście do wieczności, ale pragnął całkowicie zdać się na wolę Pana. „On sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie” – cytował Ojca Świętego.

Przypomniał, że Jan Paweł II „wyraził również ufność, że Chrystus uczyni jego śmierć «pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej dla wszystkich narodów i ludów [...], dla sprawy Kościoła, dla chwały Boga samego»”.

Kard. Dziwisz podkreślił, że Kościół jest dziś świadom tego, jak wiele owoców przynosi świętość Jana Pawła II i podziękował licznie zebranym wiernym, koncelebransom i dyplomatom, za udział we wspólnej modlitwie.

Msza św. w Bazylice Watykańskiej była kulminacyjnym punktem obchodów, upamiętniających 20. rocznicę przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Wraz kard. Parolinem koncelebrowali ją m.in. kard. Stanisław Ryłko, kard. Stanisław Dziwisz, przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, a także liczne grono kardynałów, biskupów i kapłanów. Oprócz licznych przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, m.in. Ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego, wzięła w niej udział także delegacja włoskich parlamentarzystów, na czele z premier Giorgią Meloni.