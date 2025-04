Już ponad 128 tys. wiernych pożegnało Franciszka w Watykanie

Wierni czekający w kolejce do Bazyliki Watykańskiej, by pożegnać Ojca Świętego Franciszka (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Od środy Bazylika Watykańska pozostaje otwarta dla wiernych jedynie z krótkimi przerwami w nocy i nad ranem. Według informacji przekazanych przez watykańskie Biuro Prasowe, przy trumnie Papieża Franciszka modliło się już ponad 128 tys. wiernych.

Do Rzymu przyjeżdżają kolejni kardynałowie, a także liczni wierni z całego świata, aby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego, a wcześniej pożegnać go osobiście w Bazylice Watykańskiej. Swój udział w papieskim pogrzebie zapowiedziało już 130 delegacji państwowych, wśród których jest ponad 50 prezydentów i 10 monarchów. Wierni, którzy chcą uczestniczyc we Mszy św., która rozpocznie się w sobotę o godz. 10.00 na Placu Świętego Piotra, nie potrzebują biletów wstępu. Wejście na Plac ma być otwarte od godz. 4.30 rano.

Dziś kardynałowie spotkają się na kolejnej, 4. kongregacji generalnej. Wylosowani zostaną członkowie kongregacji partykularnej na kolejne 3 dni. O godz. 20.00 w Bazylice Watykańskiej, bez udziału wiernych, odbędzie się obrzęd zamknięcia trumny, w której spoczywa ciało Ojca Świętego. Odbędzie się ona bez udziału wiernych. Z kolei o 21.00 na placu przez Bazyliką Matki Bożej Większej zostanie odprawione kolejne nabożeństwo różańcowe, któremu będzie przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa.