Jubileusz: słynne obrazy Rembrandta i Burnanda wystawione w Rzymie

2025.04.08 Uczniowie Piotr i Jan biegnący do grobu w poranek Zmartwychwstania Eugène’a Burnanda (1898 r.) (Dicastero per l'Evangelizzazione)

Od 8 kwietnia do 25 maja w rzymskim kościele San Marcello al Corso można oglądać dwa arcydzieła malarstwa chrześcijańskiego, nawiązujące do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Obrazy zostały wystawione w rzymskim kościele San Marcello al Corso w ramach kolejnej wystawy, przygotowanej przez Dykasterię ds. Ewangelizacji w ramach trwającego Roku Świętego. Tym razem są to dzieła, nawiązujące do tematu Zmartwychwstania: Uczniowie Piotr i Jan biegnący do grobu w poranek Zmartwychwstania Eugène’a Burnanda (1898 r.) oraz Wieczerza w Emaus autorstwa Rembrandta.

Dzieło Burnanda, szwajcarskiego malarza, wywodzącego się ze środowiska protestantów, zostało wypożyczone z paryskiego Muzeum Orsay. Od początku należy ono do zbiorów Państwa Francuskiego, które zakupiło je od malarza jeszcze w 1898 r. Obraz przedstawia scenę, w której uczniowie Piotr i Jan biegną do grobu, wciąż jeszcze nie dowierzając w Zmartwychwstanie Jezusa. „Światło wschodzącego słońca i ruch postaci wyrażają intensywną nadzieję, symbolizowaną przez złocisty blask nieba. Ich ręce noszą ślady pracy, a twarze są napięte – uczniowie jeszcze nie wiedzą, że ujrzą Zmartwychwstałego Jezusa, co oznacza początek nowej nadziei – najjaśniejszej w historii” – czytamy w opisie wystawy. W Polsce obraz ten został upowszechniony pod koniec XX w. za sprawą licznych wydań Biblii dla dzieci, której był ilustracją.

Z kolei Wieczerza w Emaus Rembrandta przedstawia scenę, w której uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Jezusa po geście łamania chleba. „Uczniowie reagują emocjonalnie: jeden cofa się przestraszony, drugi klęka przed Jezusem, przewracając stołek. Na obrazie pojawia się również kobieta – typowa dla ikonografii – pracująca w karczmie. Rembrandt umieszcza ją w oświetlonym kącie, sugerując, że ten, kto służy bliźniemu, już znajduje się w świetle Zmartwychwstałego, nawet o tym nie wiedząc. Obraz wyróżnia się potężnym użyciem światła i duchową głębią, którą przekazuje” – piszą organizatorzy wystawy. Sam motyw wieczerzy w Emaus był wielokrotnie podejmowany przez Rembrandta. Najsłynniejszy obraz, przedstawiający tę scenę znajduje się w Luwrze. Z kolei ten, który wystawiany jest w Rzymie pochodzi z prywatnej paryskiej galerii sztuki Musée Jacquemart-André.

Kościół San Marcello jest otwarty każdego dnia od godz. 8.00 do 20.00. Wstęp na wystawę jest bezpłatny i nie wymaga rezerwacji.