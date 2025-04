Jubileusz Osób z Niepełnosprawnością. 260 uczestników z Polski

W Watykanie rozpoczyna się Jubileusz Osób z Niepełnosprawnością. Od rana pielgrzymi przechodzą przez drzwi święte w Bazylice Świętego Piotra. W wydarzeniu uczestniczy około 10 tys. osób, w tym 260 pielgrzymów z Polski.

Wojciech Rogacin – Watykan

Godność i rola w świecie osób z niepełnosprawnością były często podkreślane przez Papieża Franciszka. Dwa dni po jego pogrzebie 10 tysięcy pielgrzymów z niepełnosprawnościami oraz osób im towarzyszących przybywa na swój Jubileusz. Już dzień wcześniej wielu z nich widać było w Bazylice św. Piotra i w Watykanie. Liczni są również wolontariusze z organizacji niosących wsparcie tym osobom – są takie organizacje, jak UNITALSI, Kairos Forum, Wspólnota Arka, Ruch Apostolski Niewidomych, Anffas (Narodowe Stowarzyszenie Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami Rozwoju) i wiele innych.

260 osób z Polski

Jak informuje biuro prasowe Dykasterii ds. Ewangelizacji, która organizuje Jubileusz Osób z Niepełnosprawnością, na wydarzenie to przybyło do Rzymu około 10 tys. osób. Najwięcej z Włoch, ale także 500 uczestników ze Stanów Zjednoczonych, 260 z Polski, 215 z Hiszpanii, 160 z Meksyku, 140 z Kanady, 90 z Argentyny, 70 z Brazylii, a także liczne grupy z Niemiec, Francji, Portugalii, Chorwacji, Indii, Indonezji, Kolumbii, Chile, Ekwadoru, Filipin, Konga, Nigerii, Australii, Chin i wielu innych krajów.

Jubileusz potrwa dwa dni. W poniedziałek 28 kwietnia rozpoczął się pielgrzymką uczestników do Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra w godzinach od 8.00 do 13.00. Od 9.30 do 12.00 jest możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi w kościele San Giovanni Battista dei Fiorentini.

Tam będą dostępni kapłani, przygotowani specjalnie do spowiedzi osób z niepełnosprawnościami, a także będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy.

O godzinie 17.00 w Bazylice św. Pawła za Murami odbędzie się Msza Święta Jubileuszowa pod przewodnictwem abpa Rino Fisichelli, odpowiedzialnego za organizację Jubileuszu.

Wszystkie wydarzenia i celebracje będą tłumaczone na włoski i międzynarodowy język migowy.

Wtorek – wielkie świętowanie

We wtorek 29 kwietnia o godzinie 11.00 na Placu św. Piotra odbędzie się katecheza prowadzona przez abpa Rino Fisichellę, po której zaplanowano świadectwa osób z niepełnosprawnościami.

Po obiedzie w Ogrodach Zamku Świętego Anioła od godziny 15.00 pielgrzymi będą uczestniczyć w wielkim popołudniu świętowania, które poprowadzą Rossella Brescia i Rudy Zerbi, z udziałem muzyki, świadectw i zabaw.

Wystąpią popularni artyści, tacy jak piosenkarka Noemi oraz zespoły muzyczne złożone z osób z niepełnosprawnościami z całego świata, takie jak Rulli Frulli, Hearts for Music, Chicco’s Band, Ladri di Carrozzelle.

Na scenie pojawią się także sportowcy paraolimpijscy Bebe Vio i Oney Tapia, rodzeństwo artystów Damiano i Margherita Tercon, a kompozytor i muzyk Giovanni Allevi połączy się za pomocą wideoprzesłania.

Droga Nadziei przy Via della Conciliazione

Ponadto przez cały dzień 29 kwietnia, na Via della Conciliazione, pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu „Drogi Nadziei”, z propozycją stoisk i świadectw organizacji, które ukazują życie i znaki nadziei wśród osób z niepełnosprawnościami.

Dostępne będą również solidarnościowe food trucki i punkty gastronomiczne przystosowane dla wszystkich.