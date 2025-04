Dziś prezentacja polskiego tłumaczenia dokumentu pt. „Antiqua et nova” na temat AI

Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową „Kościół wobec AI”, podczas której odbędzie się prezentacja polskiego tłumaczenia watykańskiego dokumentu nt. sztucznej inteligencji „Antiqua et nova”. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia (piątek), o godz. 11.00 w Warszawie.

Nota „Antiqua et nova” została przygotowana przez Dykasterie Nauki Wiary oraz Kultury i Edukacji. Dokument, opublikowany 28 stycznia, został właśnie w pełni przetłumaczony na język polski. To oficjalne watykańskie tłumaczenie.

Z tej racji Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową „Kościół wobec AI”, podczas której odbędzie się prezentacja polskiego tłumaczenia tegoż dokumentu.

Konferencja odbędzie się 4 kwietnia (piątek), o godz. 11.00 w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, sala nr 16).

Wezmą w niej udział: ks. dr. hab. Józef Kloch – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, medioznawca; prof. Jerzy Surma – profesor Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzenie: Tomasz Królak – wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

„Antiqua et nova” podkreśla wyzwania i możliwości rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w dziedzinie edukacji, ekonomii, pracy, zdrowia, stosunków międzynarodowych i międzyludzkich oraz w kontekście działań wojennych. Opracowanie szczegółowo i w wyważony sposób wymienia zarówno zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, jak i korzyści z niej płynące, do których rozwijania wręcz zachęca jako „części współpracy” człowieka z Bogiem „w doprowadzaniu widzialnego stworzenia do doskonałości”. Mimo to niepokój jest duży i dotyczy wszystkich innowacji, których skutki pozostają wciąż nieprzewidywalne – nawet tych, które obecnie wydają się nieszkodliwe, jak generowanie tekstów i obrazów.

Konferencję prasową można śledzić online na kanale YouTube Katolickiej Agencji Informacyjnej.