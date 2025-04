Msza św. dla Służby Zdrowia w Bazylice św. Piotra (ks. Marek Weresa)

Polska Służba Zdrowia modliła się w Bazylice św. Piotra

Zapragnijmy jeszcze mocniej niż kiedykolwiek związać nasze życie z Jezusem, naszym Panem i Odkupicielem. To co najistotniejsze do zrozumienia i wypełnienia tutaj, na ziemi, to poznać i umiłować Boga. Kolejnym etapem będzie odnalezienie siebie w Bogu. Potrzeba nam „przejrzeć się” w Bogu i zobaczyć, poczuć swoją wyjątkową godność - powiedział bp Romuald Kamiński. Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia KEP przewodniczył Mszy w Bazylice św. Piotra z udziałem pielgrzymów z Polski.

ks. Marek Weresa – Watykan Troska o chorych jest pieśnią nadziei Bp Romuald Kamiński na początku homilii nawiązał do przeżywanego Jubileuszu 2025 oraz wydarzeń roku 2033, kiedy będziemy celebrować dwa tysiące lat Odkupienia. „Przed nami zatem droga naznaczona wielkimi etapami, w której łaska Boża poprzedza i towarzyszy ludziom gorliwie kroczącym w wierze, czynnym w miłości i wytrwałym w nadziei" - zaznaczył. Polska Służba Zdrowia w Watykanie (ks. Marek Weresa) Przypomniał także słowa Papieża Franciszka z Bulli „Spes non confundit", który zachęca do „bycia namacalnymi znakami nadziei dla wielu braci i sióstr żyjących w trudnych warunkach". Szczególne są słowa papieskiego wezwania w kontekście przeżywanej pielgrzymki Służby Zdrowia. Ojciec Święty apeluje, aby „znaki nadziei były oferowane chorym – będącym w domu czy w szpitalu; niech ich cierpienie znajdzie ulgę w bliskości osób, które ich odwiedzają i w czułości, jaką otrzymują. Dzieła miłosierdzia są również dziełami nadziei, które budzą w sercach uczucia wdzięczności. A wdzięczność niech dotrze do wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy w nierzadko trudnych warunkach pełnią swoją misję, troskliwie opiekując się chorymi i słabymi". Polska Służba Zdrowia w Watykanie (ks. Marek Weresa) Przybyli do źródła Zwracając się do przedstawicieli Służby Zdrowia z Polski, bp Kamiński powiedział, że są oni w polskim społeczeństwie – tą wspólnotą, od której bardzo wiele zależy w codziennym życiu każdego człowieka. „Zdrowie bowiem jest tą wartością i tym czynnikiem, który w dużej mierze decyduje o powodzeniu życiowej misji. Wy jesteście – w tej sprawie – zaangażowani na pierwszej linii" - zaznaczył ordynariusz warszawsko-praski. Dodał, że – po ludzku patrząc – są ważni. Jednakże ich „moc, umiejętności, dyspozycyjność, zrozumienie służby biorą swój początek z miłości, mocy i mądrości Boga". Dlatego medycy w pielgrzymce przybywają do „korzeni wiary". Polska Służba Zdrowia w Watykanie (ks. Marek Weresa) Wdzięczność Bp Kamiński w homilii, nawiązując także do nauczania św. Jana Pawła II, wskazał, że w polskiej tradycji, działalność lekarzy czy pielęgniarek, nie jest traktowana jako zawód, ale także – przede wszystkim – jak powołanie. Opieka na chorymi i cierpiącymi – w sposób szczególny nad osobami niesprawnymi i starszymi, ludźmi chorymi psychicznie – staje się „miernikiem kultury społeczeństwa i państwa". Hierarcha w imieniu Kościoła, pod adresem personelu medycznego złożył wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności.