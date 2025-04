Watykan

Bazylika była otwarta do 5.30, o godz. 9 trzecia kongregacja kardynałów

Rozpoczął się kolejny dzień przygotowań do pogrzebu papieża Franciszka. Decyzję w tej sprawie podejmują kardynałowie, którzy o godz. 9.00 zgromadzą się na trzeciej kongregacji generalnej. Wierni tymczasem oddają hołd zmarłemu papieżowi. Z powodu wielkiego napływu pielgrzymów ubiegłej nocy Bazylika Watykańska wbrew wcześniejszym zapowiedziom pozostała otwarta do godz. 5.30, a nie do północy.

Krzysztof Bronk - Watykan Od godz. 7 rano wierni ponownie mogą modlić się przy trumnie Papieża. Ze względu na przygotowania do pogrzebu dziś wyjątkowo nie było polskiej Mszy przy grobie św. Jana Pawła II. Premier Meloni przy trumnie papieża Do Rzymu zjeżdżają kolejni kardynałowie. Wczoraj wieczorem w drugiej kongregacji generalnej uczestniczyło już 103 purpuratów. Zaprzysiężono nowo przybyłych kardynałów, modlono się za zmarłego papieża i ustalono program Mszy żałobnych. Według ustaleń żandarmerii watykańskiej wczoraj między godz. 11.00 a 19.00 przed trumną papieża modliło się niemal 20 tys. wiernych. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej otrzymało 4 tys. wniosków o akredytację.