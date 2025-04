Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej otrzymał relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej

Na koniec Mszy św., która była sprawowana w Bazylice św. Piotra dla polskiej Służby Zdrowia, jej przedstawiciele wręczyli relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki i działaczki charytatywnej, bliskiej współpracownicy Karola Wojtyły, ambasadorowi RP przy Stolicy Apostolskiej Adamowi Kwiatkowskiemu i jego żonie. To „tak wyjątkowy dar” - podkreślił ambasador.

Jak poinformował w rozmowie z Vatican News ks. dr Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia, przekazanie relikwii to inicjatywa tego duszpasterstwa. „Bardzo nam zależało na tym, żeby tu w Rzymie w jakimś dobrym miejscu była bł. Hanna Chrzanowska, bo oni razem ze św. Janem Pawłem II działali na rzecz ludzi chorych, cierpiących. Ona go uczyła tej pięknej pracy - wskazał ks. dr Zawistowski. - Takie było pragnienie i dlatego chciałem, żeby w Bazylice św. Piotra spotkali się w znakach relikwii i żeby były przekazane komuś, kto się nimi zaopiekuje”. Krajowy duszpasterz dodał, że ambasador Kwiatkowski pochodzi z diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której została ochrzczona Hanna Chrzanowska, a później była związana z Krakowem.

Dar od tych, którzy przynoszą nadzieję

Ambasador Adam Kwiatkowski zaznaczył, że dzisiejsza Msza św. dla polskiej Służby Zdrowia była okazją do spotkania „szczególnych pielgrzymów”. Wskazał, że „Służba Zdrowia to jest taka profesja, taka służba, która w dużej części ma dawać ludziom nadzieję, bo dotyka tych, którzy potrzebują zdrowia, ale muszą też mieć nadzieję, bo jeśli tej nadziei nie mają, to najczęściej to zdrowie do nich nie przychodzi”.

„Dla mnie i dla mojej małżonki to jest na pewno duże wyróżnienie i olbrzymie zaskoczenie, że właśnie od tych osób, od tych pielgrzymów nadziei dzisiaj mogliśmy otrzymać tak wyjątkowy dar - dar relikwii błogosławionej, która jest można powiedzieć ich opiekunką - mówił ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. - Ja głęboko wierzę w to, że nic nie dzieje się przez przypadek. Niech ona też tutaj w Rzymie, Watykanie oręduje i przynosi tę nadzieję, o którą nie tylko tutaj, nie tylko w tej Bazylice, ale przecież prosimy i niech opiekuje się tymi, którzy tę nadzieję nam przynoszą”.

Mszy św. przewodniczył ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński. W niedzielę, 6 kwietnia o 10:30 odbędzie się główna Msza św. Jubileuszu Chorych i Pracowników Służby Zdrowia pod przewodnictwem abp. Rino Fisichelli, proprefekta Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 w Warszawie, zmarła 29 kwietnia 1973 w Krakowie. Była pielęgniarką i działaczką charytatywną. Obok Wandy Półtawskiej była jedną z najbliższych współpracownic Karola Wojtyły w jego czasach krakowskich. Została beatyfikowana 28 kwietnia 2018 r. w Krakowie, a w imieniu Papieża Franciszka uroczystości przewodniczył kard. Angelo Amato. Nazajutrz podczas modlitwy Regina Coeli Ojciec Święty mówił: „Wczoraj, w Krakowie została ogłoszona błogosławioną Hanna Chrzanowska, wierna świecka, która poświęciła swoje życie opiece nad chorymi, w których widziała oblicze cierpiącego Jezusa – mówił Franciszek. - Dziękujmy Bogu za świadectwo tej apostołki chorych i starajmy się naśladować jej przykład“.