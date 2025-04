1 czerwca Giro d’Italia w Watykanie, znamy trasę przejazdu

W niedzielę 1 czerwca uczestnicy tegorocznego Giro d’Italia będą w Watykanie. Ostatni etap wyścigu kolarskiego zostanie poprzedzony przejazdem kolarzy przez najmniejsze państwo świata. Decyzję w tej sprawie podjął jeszcze Papież Franciszek.

Krzysztof Bronk i Gianmarco Murrroni - Watykan

Najpiękniejsza trasa przez Watykan

Kolarze wjadą do Watykanu przez Via Paolo VI, nieopodal Dykasterii Nauki Wiary i Auli Pawła VI. Trasa wiedzie obok Domu św. Marty, stacji kolejowej, przez Ogrody Watykańskie, obok klasztoru Mater Ecclesiae, gdzie rezydował Benedykt XVI, groty Matki Bożej z Lourdes, Wieży św. Jana, lądowiska dla helikopterów, a następnie wzdłuż murów w kierunku Muzeów Watykańskich. Sportowcy przejadą obok Kaplicy Sykstyńskiej i absydy Bazyliki św. Piotra, by ponownie dotrzeć przed Dom św. Marty i wyjechać z Watykanu przez Bramę Perugino.

Jedna z ostatnich decyzji Franciszka

Jak powiedział Radiu Watykańskiemu bp Paul Tighe otwarcie Watykanu dla kolarzy z Giro d’Italia było jedną z ostatnich decyzji Papieża Franciszka. Jego zdaniem będzie to wydarzenie historyczne. Podkreśla, że trasa ma charakter symboliczny i duchowy. Sportowcy zobaczą w Watykanie wiele obiektów sakralnych, a w szczególności pochodzące z różnych krajów wizerunki Matki Bożej. W tym sensie będzie to mała podróż dookoła świata – dodaje sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

Wyścig rozpocznie się w Termach Karakalli

Ostatni etap 108. edycji Giro d’Italia rozpocznie się przy Termach Karakalli, a zakończy na Circo Massimo. Przejazd kolarzy przez Watykan w sposób symboliczny poprzedzi Jubileusz Sportu, który odbędzie się 14 i 15 czerwca.

Sport i modlitwa to fantastyczne połączenie

Uczestniczący w prezentacji tego wydarzenia były włoski kolarz Vincenzo Nibali, zwycięzca Giro d’Italia w 2013 i 2016 r. zauważył, że w ostatnich latach Kościół był bardzo blisko kolarstwa, a przejazd przez Watykan w Roku Jubileuszowym będzie ważną wizytówką dla samego wyścigu. Jego zdaniem kolarstwo jest sportem, który jest bliski ludziom, przebiega przez miejscowości oddalone od centrum, czasami dociera na szczyty, na których znajdują się sanktuaria. „Giro d’Italia zawsze było bliskie Kościołowi. To fantastyczne połączenie: sport i modlitwa” – dodał Vincenzo Nibali.

W Wielkim Jubileuszu kolarze byli na Placu św. Piotra

Potwierdził to również dyrektor wyścigu. „W roku 2000 z okazji Wielkiego Jubileuszu kolarze przejeżdżali przez Plac św. Piotra, a tym razem wjadą do samego Watykanu” – dodał Mauro Vegni.