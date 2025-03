Zakończyły się rekolekcje Kurii Rzymskiej

Piątkową poranną medytacją zakończyły się wielkopostne rekolekcje Kurii Rzymskiej. Głoszący je kaznodzieja Domu Papieskiego o. Roberto Pasolini OFMCap podkreślił na koniec, że pięknem Kościoła jest życie we wspólnocie, czego sam doświadczył podczas sześciodniowych spotkań. Podziękował też Ojcu Świętemu, który uczestniczył w rekolekcjach poprzez transmisję i przekazał mu pozdrowienia od wszystkich zebranych w Auli Pawła VI.

Vatican News

Cykl dziesięciu rozważań, wygłoszonych przez papieskiego rekolekcjonistę, poświęcony był nadziei życia wiecznego. W ostatnim, piątkowym spotkaniu, o. Pasolini zachęcał, by w życiu nie skupiać się na codziennym przemijaniu, ale na szansie na przemianę życia, która również staje się aktualna na nowo każdego dnia.

Pozwolić się przemieniać

Mówiąc o tym, by człowiek pozwolił się przemieniać, franciszkanin podkreślał, że centrum tej codziennej przemiany życia, która prowadzi do życia wiecznego, jest Eucharystia, w której „dokonuje się tajemnicza wymiana: ofiarujemy Bogu nasze życie, a w zamian otrzymujemy samego Chrystusa, który przemienia nas w swojej miłości”. Podkreślił, że nie jest to jedynie symbol, ale realne działanie, które „już teraz czyni nas uczestnikami życia wiecznego”.

Przeznaczeni do nadziei, a nie do nicości

O. Pasolini wielokrotnie przypominał o tym, że człowiek nie jest przeznaczony do nicości, która miałaby nastąpić po śmierci, ale do pełni nadziei, która wypełni się w życiu wiecznym. „Ta pewność zmienia wszystko: nasze życie nie jest bezsensownym filmem, lecz dziełem napisanym i reżyserowanym przez niezwykłego Twórcę, który zaprasza nas, byśmy patrzyli ku wieczności i kroczyli ku Niemu z ufnością” – przekonywał.

Trwające od niedzieli do dziś rekolekcje były też okazją do wspólnej modlitwy za Ojca Świętego – każdego dnia, na zakończenie popołudniowego rozważania, odprawiane było nabożeństwo różańcowe, transmitowane również w mediach watykańskich i na telebimach na Placu św. Piotra. Od dziś różaniec w intencji Papieża będzie ponownie odmawiany na przed Bazyliką Watykańską, o nowej porze: godz. 19.30.