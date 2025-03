Wesprzeć chrześcijan na ziemi, po której stąpał Jezus

Kardynał Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich, zachęca katolików do udziału w tradycyjnej zbiórce wielkopiątkowej na rzecz chrześcijan w Ziemi Świętej, podkreślając, że pomoc ta łączy nas bezpośrednio z ziemią, po której stąpał Jezus.

Vatican News

„Jeśli chcemy umocnić Ziemię Świętą i zapewnić żywy kontakt z Miejscami Świętymi, potrzebne jest wsparcie wspólnot chrześcijańskich, które w swojej różnorodności oddają «Bogu z nami» wieczną chwałę, także w naszym imieniu. Ale aby tak się stało, bardzo potrzebujemy hojnego daru waszych wspólnot” – czytamy w liście skierowanym 17 marca przez prefekta Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich do biskupów całego świata.

Kard. Gugerotti podkreśla, że zbiórka ofiar na rzecz Ziemi Świętej w Wielki Piątek jest odpowiedzią na wołanie tych, którzy bardzo cierpią. Przypomina o tragicznej sytuacji dzieci, które „mają prawo do życia w pokoju, do odzyskania swoich domów i szkół, do wspólnej zabawy”. Kościół ma obowiązek „spieszyć z pomocą, tak szybko, jak to możliwe, aby życie mogło się odrodzić”.

Przemoc i płacz w Ziemi Świętej

W ostatnich latach przemocy i konfliktów w Ziemi Świętej rozbrzmiewa płacz, wszechobecne są beznadzieja i zniszczenie. Serca podnoszą się dzięki obowiązującemu zawieszeniu broni, choć „wiemy, że jest ono kruche i nie wystarczy samo w sobie, aby rozwiązać problemy i ugasić nienawiść na tym obszarze” – pisze kardynał. Co więcej, po pandemii i prawie całkowitym przerwaniu pielgrzymek wielu chrześcijan zostało zmuszonych do emigracji. W tej trudnej sytuacji kolekta staje się niezbędną pomocą, gdyż chodzi o przetrwanie cennej chrześcijańskiej obecności, która sięga czasów Jezusa – podkreśla prefekt, prosząc o wsparcie.

Przypominając słowa Papieża Franciszka z jego listu do katolików Bliskiego Wschodu z 7 października 2024 r., w którym Ojciec Święty określił chrześcijan w Ziemi Świętej jako „małą, bezbronną trzódkę, spragnioną pokoju” i „ziarno umiłowane przez Boga”, kard. Gugerotti wzywa biskupów i wszystkich wiernych, aby nie zapominali o tych braciach i siostrach, którzy bezpośrednio czuwają nad Miejscami Świętymi.