Modlitwa w czasie ramadanu (AKHTAR SOOMRO)

Watykan: niech wspólne przeżywanie ramadanu i Wielkiego Postu będzie znakiem nadziei dla świata

Ukazało się doroczne przesłanie Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowane do muzułmanów z okazji miesiąca ramadanu i kończącego go święta Id al-Fitr. W tym roku zbiegają się one z czasem Wielkiego Postu. „Ta bliskość w kalendarzu duchowym daje nam wyjątkową okazję, aby iść ramię w ramię na wspólnej drodze oczyszczenia, modlitwy i miłosierdzia” – czytamy w liście.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Watykańskie przesłanie zostało podpisane przez prefekta Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. George’a Jacoba Koovakada oraz jej sekretarza ks. Indunila Kankanamalage. Jest ono zaproszeniem do refleksji na temat „tego, kim pragniemy stać się wspólnie”, jako chrześcijanie i muzułmanie, w świecie poszukującym nadziei. Post, który zbliża do Boga i braci Autorzy przesłania podkreślają, że ramadan, jako czas postu, modlitwy i dzielenia się jest okazją do zbliżenia się do Boga i odnowienia w sobie fundamentalnych wartości wiary, współczucia i solidarności. „W tym roku Ramadan w dużej mierze pokrywa się z Wielkim Postem, który dla chrześcijan jest czasem postu, błagania i nawrócenia do Chrystusa. Ta bliskość w kalendarzu duchowym daje nam wyjątkową okazję, aby iść ramię w ramię – chrześcijanie i muzułmanie – na wspólnej drodze oczyszczenia, modlitwy i miłosierdzia” – piszą. Podkreślają też ważną rolę postu w wewnętrznej przemianie i oczyszczenia serca na spotkanie z Bogiem. Wspólnie świadczyć o przyjaźni Boga z ludźmi W przesłaniu wybrzmiewa zachęta, by przeżywany w tym samym okresie czas postu i zbliżenia się do Pana Boga nie był jedynie czasem refleksji nad zewnętrzną współpracą, ale okazją do stawania się „braćmi i siostrami, wspólnie świadczącymi o przyjaźni Boga z całą ludzkością”. „W świecie naznaczonym niesprawiedliwością, konfliktami i niepewnością co do przyszłości, nasze wspólne powołanie wykracza daleko poza podobne praktyki duchowe. Nasz świat łaknie braterstwa i autentycznego dialogu. Razem, jako muzułmanie i chrześcijanie, możemy być świadkami tej nadziei, przekonani, że przyjaźń jest możliwa, pomimo ciężaru historii i ideologii, które nas zniewalają”. Wiara w Boga źródłem pojednania i jedności Dykasteria ds. Dialogu Międzyreligijnego przypomina, że wiara w Boga jest „skarbem, który jednoczy ponad podziałami” i przypomina o tym, że człowiek powołany jest do życia w godności i szacunku. „Chcemy być strażnikami tej świętej godności, odrzucając wszelkie formy przemocy, dyskryminacji i wykluczenia. W tym roku, gdy nasze dwie duchowe tradycje łączą się w obchodach Ramadanu i Wielkiego Postu, mamy wyjątkową okazję, by pokazać światu, że wiara przemienia ludzi i społeczeństwa oraz że jest potężną siłą jedności i pojednania” – piszą autorzy. Wyrażają też nadzieję, że te wspólne dążenia nie ograniczą się do „współistnienia”, ale zrealizują się w życiu wypełnionym „szczerym i wzajemnym szacunkiem”, „wspólnym świętowaniem Bożej dobroci” i przyniosą nadzieję światu. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.