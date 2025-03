„Tu jest Piotr” - gra komputerowa odkrywająca Bazylikę Watykańską

W Watykanie zaprezentowano projekt, mający na celu edukację i wychowanie. To wynik współpracy między Minecraft Education oraz Fabryką Świętego Piotra. Kard. Gambetti, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej wskazuje: to synergia między humanizmem a technologią.

Vatican News

Chodzi o interaktywną grę komputerową, która łączy historię i sztuczną inteligencję, dając możliwość zwiedzania Bazyliki Watykańskiej. Odtworzone scenariusze oferują cyfrowo zrekonstruowany świat, środowisko graficzne z treścią, w której łączą się piękno i duchowość.

Projekt, który przybliża ludziom bazylikę

Inicjatywa została zaprezentowana podczas konferencji prasowej w Watykanie. Kard. Mauro Gambetti wskazał na cel projektu: „przybliżyć Bazylikę Świętego Piotra ludziom poprzez sztuczną inteligencję, a także zachęcić do duchowego doświadczenia” podczas odkrywania Bazyliki. Hierarcha przypomniał, że Papież Franciszek w liście do redakcji Corriere della Sera podkreślił, jak konieczne jest „rozbrojenie słów”. Zamiast tego niezbędne jest „uzbrojenie serc w pragnienie piękna i braterstwa”. Taka jest intencja powstania gry: „Tu jest Piotr”.

„Dzięki Microsoft i Minecraft - dodał kardynał - pomyśleliśmy szczególnie o świecie dzieci i najmłodszych, proponując im również możliwość poznania Bazyliki Świętego Piotra”. Gra została zrealizowana „dzięki sprawdzonej synergii między humanizmem a technologią”.

Piękno gry

Dla kard. Gambettiego gra wideo ma przede wszystkim wartość pedagogiczną: dzieciom oferuje się „narzędzie do nauki podczas zabawy i zabawy podczas nauki”. „Ci, którzy zagrają w tę grę wideo - powiedział hierarcha - będą mieli okazję spróbować swoich sił w kreatywnych działaniach architektonicznych, odkryć historię bazyliki, odrestaurować ją, wejść w ukryte znaczenia; a także doświadczyć razem z innymi budowania i wygrywania w duchu braterstwa”.

Prawdziwymi bohaterami są gracze

W wywiadzie udzielonym Vatican News kard. Gambetti zauważył, że „ta gra wideo została zaprojektowana jako pomost między tym, co należy do człowieka, a tym, co udostępnia technologia”. Odnosząc się do rodziców, którzy słusznie martwią się, gdy widzą, że ich dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed grami wideo, kardynał powiedział, że w tym przypadku „można być spokojnym: jest to gra, która pozostawia czas graczom, nie są oni wciągani do wirtualnego świata, ale są bohaterami”.

Gra, która nie znieczula

Wirtualne scenariusze mogą mieć realny wpływ na wiedzę. Allison Matthews z Microsoftu przypomniała o potencjale gier wideo: „Minecraft, w szczególności jest wirtualnym światem bez ograniczeń, platformą do nauki”. Łącząc się ze Stanów Zjednoczonych, prezes Microsoftu Brad Smith wyraził entuzjazm dla projektu, nazywając go ważną okazją do szerzenia wiedzy o Bazylice Świętego Piotra na skalę globalną.

Abp Carlo Maria Polvani, sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, zauważył następnie, że „ta gra wideo pozwoli milionom uczniów odkryć niezwykłe dziedzictwo, nie tylko historyczne, Bazyliki Świętego Piotra”. „Żyjemy w świecie, w którym gry wideo mają tendencję do znieczulania graczy”. W tym przypadku „gry zamiast tego proponują multidyscyplinarne tematy dydaktyczne i realizowane są również formy inkluzywności”. Ks. Enzo Fortunato, dyrektor redakcyjny magazynu „Piazza San Pietro”, wyraził na koniec życzenie: „Chcielibyśmy, aby ta gra stała się oficjalną grą drugiego Światowego Dnia Dziecka, zaplanowanego na 2026 rok”.

Jak grać?

Uczniowie i nauczyciele mogą uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej Minecraft Education, pobierając aplikację i logując się za pomocą konta Office 365 lub Microsoft 365 Education. Nauczyciele mają również dostęp do gotowego do użycia w klasie programu PowerPoint z przygotowanymi instrukcjami i zeszytami ćwiczeń dla uczniów, które zachęcają do zaangażowania i kontekstowego zrozumienia każdego miejsca dostępnego w grze.