Stolica Apostolska o rozmowie prezydenta Zełenskiego z kard. Parolinem

Stolica Apostolska potwierdziła dziś, że w ubiegły piątek 14 marca, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem, watykańskim sekretarzem stanu.

Krzysztof Bronk - Watykan

Jak podaje watykański komunikat prezydent „życzył Ojcu Świętemu Franciszkowi szybkiego powrotu do zdrowia i poinformował go o inicjatywie zawieszenia broni, zaproponowanej przez Stany Zjednoczone, do której przyłączyła się Ukraina”.

„Stolica Apostolska ma nadzieję, że zaangażowane strony wykorzystają okazję do szczerego dialogu, niepodlegającego żadnym warunkom wstępnym i mającego na celu osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Jednocześnie zachęca do dołożenia wszelkich starań, aby uwolnić więźniów” – czytamy w watykańskim komunikacie.