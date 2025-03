Pokój i nadzieja są motywami przewodnimi wystawy (©adrenalinapura - stock.adobe.com)

WATYKAN

Rzym: wystawa współczesnych artystów przesłaniem pokoju i nadziei

„Zjednoczeni, aby podać rękę – płótno dla pokoju” – to temat wystawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Borgo Pio Art Gallery we współpracy z kuratorem wystaw Barbarą Filippi, pod patronatem Regionu Lacjum i Włoskiego Czerwonego Krzyża. Jak informuje agencja SIR, ekspozycja zostanie zainaugurowana 29 marca o godzinie 17:30 w siedzibie Borgo Pio Art Gallery przy via degli Ombrellari 2 w Rzymie i potrwa do 12 kwietnia.

Monika Nowak-López – Watykan Na wystawie będzie można obejrzeć prace malarzy, rzeźbiarzy i fotografików, których sztuka, traktowana jako narzędzie jedności, ma na celu „przekazanie orędzia nadziei w historycznym momencie naznaczonym konfliktami i podziałami”. Artyści zaprezentują prace charakteryzujące się „najróżniejszymi stylami, technikami, formami i treściami, ale z jednym wspólnym zamiarem: krzewienia pokoju poprzez sztukę” – wyjaśnia nota opisująca ekspozycję. W tytule wystawy pojawiło się słowo „ręka”, które symbolizuje związek między „ideą a działaniem”: ręka może być narzędziem wojny, ale w tym kontekście symbolizuje „znaczenie wkładu, nawet poprzez małe gesty, w budowę lepszego świata”. W dniach 4 i 5 kwietnia artyści wezmą udział we wspólnym tworzeniu dzieła sztuki. Poprzez live painting, za pomocą kolorów, symboli i różnych wizji, połączą swoje siły, aby stworzyć wspólne przesłanie pokoju. Dochód z namalowanego w ten sposób obrazu zostanie przekazany rzymskiemu komitetowi Włoskiego Czerwonego Krzyża, dla którego przez cały czas trwania ekspozycji będzie także prowadzona zbiórka funduszy. Wystawa, do której odwiedzenia zaproszeni są mieszkańcy, turyści i pielgrzymi, ma być okazją do wspólnej refleksji nad siłą sztuki i znaczeniem działania na rzecz pokoju. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.