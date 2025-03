Rzym: codzienna modlitwa za Papieża u Matki Bożej Większej

W Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie znajduje się ukochany przez Papieża wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani, każdego dnia odprawiane jest nabożeństwo w intencji powrotu Franciszka do zdrowia.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Tę świątynię Papież Franciszek odwiedził ponad 120 razy czasie swojego pontyfikatu, rozpoczynając i kończąc swoje podróże apostolskie, a także modląc się m.in. o zakończenie pandemii i pokój na świecie. „Niech Maryja Salus Populi Romani strzeże Papieża Franciszka w tym delikatnym momencie” – powtarza archiprezbiter-koadiutor bazyliki, kard. Rolandas Makrickas.

Anioł Pański i różaniec w intencji Papieża

Każdego dnia o godz. 11.30 i o 17.15 wierni i turyści, odwiedzający bazylikę, są zaproszeni do wspólnej modlitwy różańcem, a w południe odmawiają modlitwę Anioł Pański w intencji Papieża Franciszka. O jego powrót do zdrowia proszą też każdego wieczora przed wizerunkiem Matki Bożej Salus Populi Romani, patronki Rzymu i jego mieszkańców.

„Widzimy, że ludzie przychodzą, wiedząc, że jest ta specjalna modlitwa za Ojca Świętego. Uczestniczą w niej także liczni pielgrzymi z całego świata z okazji Roku Jubileuszowego. Zwłaszcza kaplica Maryi Salus Populi Romani, jest pełna na każdej Mszy św. i na różańcu” – mówi włoskiej agencji SIR kard. Makrickas, współgospodarz świątyni.

Sanktuarium dla pielgrzymów z całego świata

Hierarcha przypomina, że Papież pragnie, aby Bazylika Matki Bożej Większej była sanktuarium otwartym dla wiernych z całego świata i zapraszającym ich do oddania się pod opiekę Matki Bożej. „Dla mnie jest to ogromna odpowiedzialność, aby zrealizować to życzenie Papieża, czyniąc to sanktuarium miejscem modlitwy i przyjęcia wszystkich pielgrzymów – mówi kard. Makrickas.