Rozpoczął się Jubileusz Misjonarzy Miłosierdzia

To szóste duże wydarzenie jubileuszowe, które potrwa od piątku, 28 marca do niedzieli, 30 marca i weźmie w nim udział 500 księży – Misjonarzy Miłosierdzia z całego świata. Spodziewane jest pisemne przesłanie Papieża Franciszka, który wciąż przechodzi rekonwalescencję i nie będzie mógł być obecny.

Vatican News

Liczba Misjonarzy Miłosierdzia, których szczególna posługa została ustanowiona przez Papieża Franciszka z okazji Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia w 2015 r., stale rośnie i obecnie na całym świecie jest 1258 ustanowionych kapłanów. Misjonarze, „znak macierzyńskiej troski Kościoła o Lud Boży” (Misericordiae Vultus, nr 18), otrzymali specjalną władzę odpuszczania grzechów, nawet tych zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

24 godziny dla Pana

Jubileusz Misjonarzy Miłosierdzia rozpoczął się w piątek o godz. 10:00 modlitwą w Auli Pawła VI, która otworzyła czwarte Światowe Spotkanie Misjonarzy. Główny temat międzynarodowej konferencji, organizowanej przez Dykasterię ds. Ewangelizacji to: „Przebaczenie jako źródło nadziei”. Wydarzenie zostało podzielone na dwie sesje szkoleniowe.

Spotkanie będzie kontynuowane o godz. 16:00 celebracją „24 godzin dla Pana” w bazylice św. Andrzeja della Valle. Wielkopostna inicjatywa modlitwy i pojednania, której pragnął również Papież Franciszek, będzie również obchodzona we wszystkich diecezjach na całym świecie w przeddzień czwartej niedzieli Wielkiego Postu, między piątkiem 28 a sobotą 29 marca. Na tę edycję, w Roku Jubileuszowym, Ojciec Święty wybrał szczególnie znaczące motto: „Jesteś moją nadzieją” (Ps 71, 5). Celem wydarzenia jest ponowne umieszczenie sakramentu pokuty i pojednania w centrum życia duszpasterskiego Kościoła.

Różaniec, Msza św. i koncert

W sobotę 29 marca misjonarze będą mieli okazję przeżyć pielgrzymkę do Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. Następnie zgromadzą się na modlitwie różańcowej przy Grocie z Lourdes w Ogrodach Watykańskich. Jubileuszowe wydarzenie zakończy się w niedzielę, 30 marca Mszą św. pod przewodnictwem abpa Fisichelli w Bazylice św. Andrzeja della Valle o godz. 10.00.

Także w niedzielne popołudnie, o godz. 16:00 w kościele świętych Ambrożego i Karola na Via del Corso odbędzie się koncert utworów sakralnych zmarłego przed pięciu laty włoskiego kompozytora – Ennia Morricone. W programie przewidziano między innymi „Missa Papae Francisci”, skomponowaną z okazji 200-lecia odrodzenia jezuitów oraz utwory, które powstały na potrzeby filmu „Misja”. Będzie to piąte wydarzenie z cyklu „Jubileusz to kultura”, organizowanego przez watykańską Dykasterię ds. Ewangelizacji.