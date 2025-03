Rozbrojenie i nowa energia dla dyplomacji

W czasie trwającego na świecie wyścigu zbrojeń Papież Franciszek przypomina z Kliniki Gemelli o absurdzie wojny.

Andrea Tornielli

Niewiele słów, ale mających duże znaczenie, dociera niestety w tych samych godzinach, kiedy wojna na Bliskim Wschodzie rozpala się ponownie wraz z nowymi izraelskimi bombardowaniami w Gazie. Z Kliniki Gemelli Papież Franciszek jeszcze wyraźniej i jaśniej dostrzega absurd wojny. W liście do dyrektora włoskiego dziennika „Corriere della Sera” po raz kolejny podnosi głos – tak podobny do głosu Jana Chrzciciela wołającego na pustyni – aby przypomnieć, że wojna niszczy społeczności i środowisko.

Świat, w tym Europa, spieszy do ponownego zbrojenia, gotowy zainwestować ogromne sumy, aby zapełnić arsenały już przepełnione sprzętem umożliwiającym dziesięciokrotne zniszczenie całej ludzkości. Następca Piotra, kruchy i słaby z powodu choroby, nie rezygnuje ze wskazywania nam drogi do zatrzymania wyścigu ku otchłani trzeciej wojny światowej. Zachęca nas do rozbrojenia przede wszystkim słów i umysłów. Zaprasza nas do rozbrojenia Ziemi.

W czasie, gdy nawet negocjacje i spotkania na szczycie są transmitowane na cały świat, a uproszczony język, demonizacja przeciwnika, polaryzacja i fake newsy zdają się dominować, Franciszek zachęca nas do refleksji, spokoju i poczucia złożoności rzeczywistości. A przede wszystkim zaprasza nas do odkrycia na nowo dyplomacji w świecie, który zdaje się o niej zapominać, a także do przywrócenia energii i wiarygodności organizacjom międzynarodowym, które należy wzmacniać, a nie pozbawiać siły.

O tym, że drogą jest rozbrojenie, a nie ponowne zbrojenie, przypomniał również wczoraj kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu, zapytany o program „ReArm Europe” przy okazji pierwszej edycji wydarzenia „Stół Ramadanu – Iftar”, zorganizowanego przez Ambasadę Maroka przy Stolicy Apostolskiej. „Kiedy ktoś się zbroi, to prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z faktem, że broń – bez względu na to, że może wydawać się tylko środkiem zapobiegawczym – będzie musiała zostać użyta. Trzeba kłaść nacisk na szczeblu międzynarodowym na powszechne i kontrolowane rozbrojenie. Na tym skupiała się polityka Stolicy Apostolskiej od czasów pierwszej wojny światowej” – powiedział kard. Parolin. Dodał, że „nie można więc być zadowolonym z kierunku, jaki właśnie obieramy, gdzie, przeciwnie, jesteśmy świadkami wzmacniania arsenałów”.