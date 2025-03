Rekolekcje watykańskie: Odrodzenie duchowe jest bolesnym, ale koniecznym przejściem

Odrodzeniu duchowemu, które polega na zaufaniu Bogu i pozwoleniu się prowadzić ku niezbadanym celom została poświęcona środowa poranna katecheza o. Roberto Pasoliniego podczas trwających rekolekcji Ojca Świętego i Kurii Rzymskiej.

Wojciech Rogacin – Watykan

Przewodnim tematem duchowych ćwiczeń prowadzonych przez kaznodzieję Domu Papieskiego o. Roberto Pasoliniego jest „nadzieja życia wiecznego”. W szóstej już katechezie, w środę 12 marca, o. Pasolini poruszył w tym kontekście temat odrodzenia duchowego osoby ludzkiej.

Potrzeba radykalnej zmiany

„Droga zbawienia objawia się jako duchowe odrodzenie, zilustrowane w Ewangelii Jana poprzez dialog Jezusa z Nikodemem” – wskazał o. Pasolini. Nawiązując do słów Jezusa, który mówi Nikodemowi o potrzebie głębokiej i radykalnej zmiany, rekolekcjonista przyznał, że transformacja nie jest łatwa i często budzi strach, ponieważ wymaga porzucenia pewników i ustalonych wzorców.

„Wielu boi się zmian i próbuje trzymać się przeszłych doświadczeń, ale prawdziwe odrodzenie polega na zaufaniu Bogu i pozwoleniu się poprowadzić ku niezbadanym horyzontom” – przekonywał o. Pasolini. Dodał, że ten fragment Ewangelii wskazuje też na wyjście Izraela na pustynię. Tam ludzie bali się śmierci, ale znaleźli zbawienie, patrząc na znak ofiarowany przez Boga. „Dziś znakiem zbawienia jest Chrystus wywyższony na krzyżu” – dodał kaznodzieja.

Chrzest początkiem transformacji

Wskazał, że to chrzest jest symbolem nowego życia: „nie natychmiastową i widoczną zmianą, ale początkiem podróży transformacji.” Przyznał, że na przesrzeni historii podejście do chrztu osłabło, stał się on dla wielu obrzędem kulturowym, a nie świadomym wyborem wiary, co doprowadziło to do kryzysu w Kościele.

„Jezus zachęca do radykalnego wyboru: przedkładania relacji z Nim nad wszelkie inne więzi, nie jako zaprzeczenie uczuć, ale jako uznanie, że tylko w Bogu można znaleźć prawdziwe życie. Wiąże się to z odwagą „utraty życia” w sensie biologicznym i psychicznym, aby odnaleźć je w wymiarze wiecznym” – przekonywał o. rekolekcjonista.

Odrodzenie, jak poród: bolesne, ale konieczne

Dodał, że Jezus używając metafory porodu w dialogu z Nikodemem wyjaśnia, że duchowe odrodzenie jest bolesnym, ale koniecznym przejściem. Każda osoba jest wezwana do wyjścia z „łona” swojego pochodzenia, aby powitać pełnię życia wiecznego.

„Ostatecznie, prawdziwe odrodzenie nie jest iluzją, ale rzeczywistością dostępną dla tych, którzy pozwalają się przemienić przez Ducha, już teraz żyjąc obietnicą wieczności” – wskazywał o. Roberto Pasolini.