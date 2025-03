Rekolekcje w Watykanie: W duchowej komunii z Ojcem Świętym

Kaznodzieja Domu Papieskiego o. Roberto Pasolini, który będzie od 9 marca głosić rekolekcje wielkopostne w Watykanie, mówi, że nieobecność Papieża, przebywającego w Klinice Gemelli będzie również przekazem dla uczestników ćwiczeń duchowych. Wiadomo już, że Papież będzie śledzić rekolekcje w duchowej łączności z ich uczestnikami.

Salvatore Cernuzio, Krzysztof Bronk – Watykan

Świadectwo Papieża będzie przekazem

„Nieobecność papieża nie będzie całkowitą nieobecnością, po pierwsze dlatego, że z większą intensywnością zgromadzimy się na modlitwie za niego. A także dlatego, że sama jego nieobecność będzie dla nas słowem” – mówi Mediom Watykańskim przed rozpoczęciem rekolekcji o. Roberto Pasolini OFMCap, biblista, nowy kaznodzieja Domu Papieskiego, który 9 listopada ubiegłego roku zastąpił kard. Raniera Cantalamessę, pełniącego tę posługę przez 44 lata.

„Jego cierpienie jest głęboko sugestywne”, powiedział Pasolini o chorobie Franciszka. Dodał, że przywołuje ono ból tak wielu ludzi, którzy są dziś ofiarami cierpienia lub przemocy. „Z Ojcem Świętym doświadczymy duchowej komunii” – dodał kaznodzieja.

Zabłysnąć jakością życia

Tematem przewodnim watykańskich rekolekcji jest „Nadzieja życia wiecznego”, które to wyrażenie rekolekcjonista zaczerpnął z Nowego Testamentu. „Jest to w pewnym sensie samo serce chrześcijańskiej nadziei” – mówi o. Pasolini. Dodaje, że życie, które Bóg dał nam już na tym świecie, jest czymś dobrym, co ma sens nie tylko w ramach życia ziemskiego, ale wskazuje na wieczność, której znaki dostrzegamy.

„Oczywiście życie wieczne, aby było autentyczne, musi przejawiać swoje cechy i jakość już przed śmiercią, w przeciwnym razie ryzykujemy, że stanie się jedynie mglistą nadzieją, aby nie bać się wydarzenia śmierci. Taki też był cel przepowiadania Jezusa: podkreślić, że życie wieczne zaczyna się już teraz i jest nim dla nas Chrystus” – wskazuje rekolekcjonista.

Przyznaje, że dzisiejszy człowiek jest skupiony na sprawach materialnych „rzeczach tutaj na dole”, używając języka Pawłowego. „Trudno nam wyjść i zobaczyć gwiazdy, które kierują nas gdzie indziej. Jednak w czasach tak skoncentrowanych na materializmie, na tak wielu rzeczach, które błyszczą przed naszymi oczami, wierzę, że w rzeczywistości powraca wielka nostalgia za wiecznością, przynajmniej jako jakością życia, pięknem, człowieczeństwem, które musi świecić przed naszymi oczami na tym świecie” – mówi o. Pasolini. Dodaje, że to właśnie chrześcijanie są usilnie zachęcani, by pozwolić „zabłysnąć jakością życia wiecznego.”

Od Katechizmu przez Pismo Święte

O. Pasolini mówi Mediom Watykańskim, że rekolekcje rozpoczną się od teologicznych rozważań Katechizmu na temat życia wiecznego. „Następnie postaramy się poprowadzić uczestników Ćwiczeń bardziej biblijną ścieżką przez Pismo Święte, słuchając tego, co mówi ono o życiu wiecznym, właśnie po to, aby odzyskać sens tego życia już w horyzoncie ludzkiego życia, a tym samym już «posmakować» aspektów życia wiecznego, którymi możemy żyć już teraz” – mówi o. Roberto Pasolini.

Rekolekcje rozpoczną się 9 marca w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i potrwają do 14 marca. Będą się odbywać w Auli Pawła VI. Przewidziano dwie nauki dziennie, o godz. 9 i 17. Tym razem do udziału w rekolekcjach zaproszeni zostali wszyscy pracownicy Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, zarówno duchowni, jak i świeccy.