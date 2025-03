Przedstawicielka Watykanu podkreśla na forum ONZ rolę kobiet w rodzinie i społeczeństwie

Podczas 69. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ, która odbywa się w Nowym Jorku, prof. Gabriella Gambino, podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz szefowa delegacji Stolicy Apostolskiej, podkreśliła kluczową rolę kobiet w społeczeństwie i rodzinie. W swoim wystąpieniu podkreśliła równą godność kobiet i mężczyzn oraz znaczenie walki z ubóstwem i edukacji dla osiągnięcia równości, rozwoju i pokoju.

Tomasz Zielenkiewicz

„Godność każdej kobiety i każdego mężczyzny opiera się na samym fakcie ich istnienia i jest w pełni rozpoznawalna także na gruncie rozumu” – zaznaczyła prof. Gambino. Podkreśliła też, że nierówności społeczne, zwłaszcza ubóstwo, mają większy wpływ na kobiety, co wymaga intensywniejszych działań na rzecz ich eliminacji.

Podstawą równy dostęp do edukacji

Zdaniem przedstawicielki Stolicy Apostolskiej kluczowym narzędziem walki z ubóstwem i nierównościami jest edukacja. „Edukacja stanowi podstawowy warunek osiągnięcia równości, rozwoju i pokoju” – mówił, odwołując się do zapisów Deklaracji Pekińskiej. Wskazała, że równy dostęp do edukacji stwarza warunki do pełnego rozwoju potencjału każdej osoby, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności myśli, sumienia i religii.

Podczas swojego wystąpienia Gambino zwróciła także uwagę na rolę rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. „Trzydzieści lat temu uzgodniono, że kobiety odgrywają kluczową rolę w rodzinie, będącej podstawową komórką społeczeństwa, i powinny być w tym wzmacniane” – przypomniała.

Nie marginalizować macierzyństwa i rodziny

Zwróciła przy tym uwagę, że w ostatnich dekadach dominowały tendencje marginalizowania znaczenia rodziny i macierzyństwa, co niekorzystnie wpłynęło na sytuację kobiet. „Kobietom nie zapewniono odpowiedniego wsparcia w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, mimo że obie sfery są istotne dla społeczeństwa” – zaznaczyła. Podkreśliła również konieczność ochrony podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia.

Na zakończenie prof. Gambino przytoczyła słowa papieża Franciszka, który stwierdził, że „gdyby kobiety mogły cieszyć się pełną równością szans, mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się do zmiany w kierunku świata pokoju, integracji, solidarności i zrównoważonego rozwoju”.

Sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ odbywa się w dniach 10–21 marca 2025 roku i koncentruje się na przeglądzie realizacji założeń Deklaracji Pekińskiej, przyjętej w 1995 roku podczas IV Światowej Konferencji Kobiet.

