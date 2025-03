Prezydent Duda w Watykanie: przyjechałem podziękować Ojcu Świętemu

Prezydent RP Andrzej Duda spotyka się w piątek z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem, by rozmawiać o sytuacji międzynarodowej, w tym kwestii pomocy humanitarnej Ukrainie i sytuacji w Gazie. Na jego ręce miał złożyć podziękowania Papieżowi Franciszkowi za 10 lat współpracy. Zaplanowano też spotkania Andrzeja Dudy z prezydentem i premier Włoch.

Wojciech Rogacin – Watykan

Rozmowy o Ukrainie, Bliskim Wschodzie

Tuż przed spotkaniem w Watykanie z kard. Parolinem, prezydent Andrzej Duda spotkał się z dziennikarzami. Przyznał, że planowane było jego spotkanie z Papieżem Franciszkiem jednak ze względu na rekonwalescencję Ojca Świętego nie mogło do niego dojść. „Jadę do Państwa Watykańskiego na spotkanie nie z Ojcem Świętym Franciszkiem, jak to było planowane pierwotnie, jadę natomiast na spotkanie z kard. Pietro Parolinem, z którym będę rozmawiał o sytuacji międzynarodowej, o działaniach, które prowadzi Stolica Apostolska w kwestii wsparcia dla Ukrainy i dla uchodźców ukraińskich, a także o konflikcie na Bliskim Wschodzie – będziemy rozmawiać o tych wszystkich działaniach” – powiedział Andrzej Duda.

Podziękowanie za współpracę

Prezydent dodał, że jest to także jego wizyta, przygotowana w ramach podziękowania za wszystkie lata współpracy. „Za obecność Ojca Świętego Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży w Polsce w 2016 roku, za te wszystkie ważne wydarzenia, które w okresie dziesięciu lat mojej prezydentury właśnie w kontekście Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej dla naszego kraju miały miejsce” – mówił prezydent.

Modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II

Jak dodał, pobyt w Watykanie, to także wyjątkowy moment, żeby odwiedzić Bazylikę Św. Piotra ze względu na Rok Jubileuszowy, bardzo ważny dla chrześcijan na całym świecie, a także na fakt, iż otwarte są Drzwi Święte. „Właśnie wczoraj przeszliśmy przez nie z moją żoną i całą polską delegacją. Także po to, by modlić się przy grobie naszego Ojca Świętego Jana Pawła II – mówił Andrzej Duda – Za kilka dni przypada 20. rocznica jego odejścia do Domu Ojca. Nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, jak to jest ważny moment dla nas, jak ważna jest możliwość oddania hołdu, ale też modlitwy przy grobie Ojca Świętego - modlitwy za ojczyznę – Polskę, a teraz także za zdrowie Ojca Świętego Franciszka” – dodał prezydent.

Spotkania z prezydentem oraz premier Włoch

„Cieszymy się bardzo, że Ojciec Święty opuścił szpital, że to zapalenie płuc, które go dotknęło udało się lekarzom opanować” – mówił Andrzej Duda. Zapowiedział także spotkania późniejsze z prezydentem Włoch Sergio Matarellą oraz premier Giorgią Meloni. Oprócz rozmów na bieżące tematy międzynarodowe oraz dotyczące współpracy polsko-włoskiej, Andrzej Duda również im zamierza podziękować za lata współpracy.