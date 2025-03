Premier Suchocka: przyjeżdżajmy do Rzymu, chrześcijaństwo to korzenie Europy

Warto przyjeżdżać do Rzymu, który jest dla nas symbolem chrześcijaństwa. Warto poznać korzenie Europy, bo chrześcijaństwo to korzenie Europy – podkreśla Hanna Suchocka, była Premier Polski oraz wieloletnia Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News.

Ks. Paweł Rytel Andrianik - Watykan

„Chciałam zachęcić wszystkich do przyjeżdżania do Rzymu w czasie Jubileuszu, do Rzymu sakralnego” – mówi Premier Hanna Suchocka w związku z trwającym Jubileuszem Roku Świętego 2025, który zapoczątkował Papież Franciszek 24 grudnia 2024 roku.

Premier Suchocka podkreśla, że z pewnością będzie to dobrze spędzony czas. „Nie tylko na rozrywce, ale także na refleksji i na pogłębieniu swojego myślenia o tym, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy” – zaznacza.

Jubileusz Roku 2025 jest przeżywany pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. Potrwa do 6 stycznia 2026 r. Tradycja obchodzenia Jubileuszy co 50 lat pochodzi z Biblii. Do niej odwoływał się także Jezus Chrystus, który ogłaszał „Rok Łaski od Pana”. Kościół zaadaptował tę tradycję w 1300 r. Począwszy od 1475 r. jubileusze są obchodzone co 25 lat, aby każde pokolenie mogło doznać łaski Roku Świętego i uzyskać odpust zupełny. Łaski jubileuszowe można uzyskać w Rzymie, jak również w diecezja w kościołach wyznaczonych przez biskupa.

Odpust zupełny można uzyskać nawiedzając kościoły jubileuszowe i wypełniając zwykłe warunki: spowiedź sakramentalna lub stan łaski oraz wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, Komunia święta oraz modlitwa wg intencji Ojca Świętego.