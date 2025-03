Polacy w Watykanie modlili się za Papieża Franciszka

Podczas porannej Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej, Polacy modlili się w intencji Papieża Franciszka w dniu 12. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową, prosząc o jego szybki powrót do zdrowia i potrzebne łaski.

Vatican News

„Dokładnie w 12. rocznicę wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową stajemy przy Chrystusowym ołtarzu, przy relikwiach św. Jana Pawła II, by wspólnie modlić się za Ojca Świętego, wypraszając dla niego potrzebne łaski, siły, zdrowie” – mówił na początku Mszy św. ks. Jacek Staniek TChr, wicekapelan Polaków w diecezji rzymskiej. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowało ok. 150 kapłanów, m.in. 40 księży chrystusowców, uczestniczący w Rzymie w wielkopostnych rekolekcjach kapłańskich.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II

Prawdziwa modlitwa rodzi się z „klęski”

W homilii ks. Staniek poruszył temat modlitwy i związanych z nią trudności. „Czas prawdziwej modlitwy zaczyna się od stwierdzenia, że nie potrafię się modlić. Prawda modlitwy zaczyna się od klęski mojej modlitwy. Ale to nie modlitwa, jako taka, ale owo «moje» poniosło klęskę” – mówił kapłan. Przypomniał, że w modlitwie ważne jest właściwe rozumienie, tego co oznacza: „otrzymać coś na modlitwie”. „Otrzymanie” nie oznacza uzyskanie czegoś dla siebie, ale umiejętność przyjmowania tego, co chce dać człowiekowi Pan Bóg.

Ks. Jacek Staniek TChr

„Proś, szukaj, dobijaj się”

„Formułując prośby, człowiek zarazem formułuje jaśniej to, czego szuka” – przypomniał następnie chrystusowiec, podkreślając, że w centrum poszukiwań człowieka modlącego się, powinno być poszukiwanie Chrystusa i konsekwentne „kołatanie” do Boga całym życiem. Proś, szukaj, dobijaj się” – zachęcał.

Jak co tydzień pielgrzymi i mieszkańcy Wiecznego Miasta modlili się podczas Mszy św. za Ojca Świętego, prosząc w tym szczególnym czasie o jego powrót do zdrowia, a dziś również o potrzebne łaski na kolejny, rozpoczynający się rok jego pontyfikatu.