O. Pasolini: niech perspektywa wieczności budzi nadzieję, a nie lęk

O pilnej potrzebie przypominania światu o nadziei życia wiecznego mówił w pierwszej nauce rekolekcyjnej dla Kurii Rzymskiej o. Roberto Pasolini OFMCap, biblista i nowy kaznodzieja Domu Papieskiego. Od dziś do czwartku głosi on w Watykanie rekolekcje wielkopostne, poświęcone tematyce życia wiecznego.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Odpowiedzieć na obojętność świata

Podczas niedzielnego spotkania rekolekcyjnego o. Pasolini podkreślił, ze współcznesny świat ignoruje obietnicę życia wiecznego, opartą na zmartwychwstaniu Chrystusa i głoszoną przez Kościół. W obliczu tej obojętności wierzący są wezwani do ponownego odkrycia wartości i piękna życia wiecznego, by przywrócić mu jego autentyczne znaczenie, mówił papieski kaznodzieja, podkreślając, że to zadanie jest szczególnie pilne w Roku Jubileuszu oraz w czasie cierpienia, przez które przechodzi Ojciec Święty.

Śmierć – przejściem do życia

W pierwszej nauce rekolekcyjnej franciszkanin przypomniał zwięźle zarówno nauczanie Kościoła, mówiące o tym, że śmierć nie jest kresem życia, lecz przejściem do życia wiecznego w komunii z Chrystusem, w Którego wierni wszczepieni są poprzez chrzest. Rekolekcjonista odwołał się również do nauczania soborowego, mówiącego o tym, że zbawienie nie jest zarezerwowane jedynie dla tych, którzy poznali Chrystusa: Sobór Watykański II uznaje, że także ci, którzy zgodnie z własnym sumieniem szczerze szukają Boga, mogą osiągnąć życie wieczne, mówił.

Refleksja nad wieczością – źródłem nadziei

Mówiąc o trzech możliwych wymiarach ostatecznego losu człowieka: raju, czyśćcu oraz wiecznym potępieniu, o. Pasolini zaznaczył, że refleksja Kościoła nad wiecznością życia nie ma na celu wzbudzenia lęku, lecz podtrzymanie nadziei, podkreślając, że nasz los zależy od wolności, z jaką wybieramy życie w miłości.

Przypomniał, że prawdziwe oczyszczenie człowieka nie polega na osiągnięciu doskonałości, lecz na pełnym zaakceptowaniu siebie w świetle miłości Boga i pokonaniu przekonania, że człowiek musi stać się „kimś innym”, by zasłużyć na zbawienie.

Dążenie do miłości zamiast obsesji bycia doskonałym

Papieski kaznodzieja zaznaczył, że podczas gdy świat przytłoczony jest „obsesją doskonałości”, prawdziwa niedoskonałość polega na braku miłości. W tym kluczu zaproponował rozumienie czyśćca, jako „momentu”, w którym człowiek pozwala się pokochać Panu Bogu i przestaje starać się mu „cokolwiek udowodnić”. Zaznaczył też, że życie ziemskie w miłości i komunii z Chrystusem jest już początkiem życia wiecznego. Bowiem ostateczny nasz los nie jest zapisany w lęku, lecz w nadziei, mówił.

Rekolekcje wielkopostne, których tematem jest „Nadzieja życia wiecznego”, rozpoczęły się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i potrwają do 14 marca. Będą się odbywać w Auli Pawła VI, gdzie każdego dnia o godz. 9.00 i 17.00 będą głoszone medytacje. Do uczestniczenia w rekolekcjach zostali zaproszeni wszyscy pracownicy Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Autorem medytacji jest o. Roberto Pasolini OFMCap, który objął posługę kaznodziei Domu Papieskiego w listopadzie ubiegłego roku, zastępując na tym stanowisku o. Raniera Cantalamessę, który pełnił tę funkcję przez 44 lata.