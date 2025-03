Wystawa w Muzeach Watykańskich: „Mantegna z Pompejów. Odnalezione arcydzieło”

W Muzeach Watykańskich, w Sali XVII Pinakoteki, 20 marca zostanie otwarta wystawa poświęcona Złożeniu Chrystusa do grobu – obrazowi, którego niedawna renowacja pozwoliła na ostateczne potwierdzenie autorstwa Andrei Mantegni, jednego z najwybitniejszych malarzy włoskiego renesansu.

Vatican News

Odzyskanie Złożenia Chrystusa do grobu wpisuje się w szerszy kontekst, który koncentruje się na dialogu między wiarą, sztuką i kulturą, zgodnie z misją Muzeów Watykańskich. To właśnie ten dialog leży u podstaw współpracy między Muzeami Watykańskimi a Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, gdzie przechowywany jest obraz.

Obraz uważany był za zaginiony

Arcybiskup prałat Pompejów i delegat papieski sanktuarium, Tommaso Caputo, podkreśla: „Podobnie jak w przypadku obrazu Matki Bożej Różańcowej, odnaleziony Mantegna wydaje się odpowiedzią na swego rodzaju powołanie miejsca. Jest to dzieło, które przemawia do wiary i kultury, wyznaczając nowy rozdział w historii Pompejów”. Wystawa, którą będzie można obejrzeć w Sali XVII Pinakoteki Watykańskiej, przywraca społeczności naukowej i miłośnikom sztuki arcydzieło, które przez wieki pozostawało owiane tajemnicą, a teraz powróciło na światło dzienne w pełnej autentyczności.

Ponowne odkrycie arcydzieła

Udokumentowane już w XVI w. w bazylice San Domenico Maggiore w Neapolu Złożenie Chrystusa do grobu zniknęło później ze źródeł historycznych, budząc wątpliwości co do jego rzeczywistego istnienia i atrybucji. Fundamentalne znaczenie dla przypisania autorstwa miały badania historyczno-artystyczne przeprowadzone przez Stefana De Mieri z Uniwersytetu Suor Orsola Benincasa w Neapolu, który miał przeczucie co do autentyczności dzieła – zdjęcie obrazu kilka lat temu zostało udostępnione przez Sanktuarium na stronie Konferencji Episkopatu Włoch – co pozwoliło mu z pewnością przypisać je Mantegni.

Dzieło wymagało wielu prac konserwatorskich

Kierunek badań i renowacji

„Poproszeni przez abpa Tommasa Caputo o obejrzenie dzieła w marcu 2022 r. – relacjonuje Barbara Jatta, dyrektor Muzeów Watykańskich – natychmiast zdaliśmy sobie sprawę, że pod warstwami przemalowań kryje się niezwykły materiał malarski. Renowacja ujawniła szczegóły ikonograficzne i techniczne, które potwierdzają autorstwo Mantegni, przywracając historii sztuki arcydzieło, które uważano za zaginione. W ten sposób ruszyła «machina» Muzeów Watykańskich, z badaniami diagnostycznymi, poszukiwaniami i renowacją”.

Należało obraz oczyścić

Fabrizio Biferali, kurator Działu Sztuki XV-XVI w. Muzeów Watykańskich, podkreśla, że „analiza naukowa i renowacja wyjaśniły, że dzieło nie jest kopią, ale oryginalnym obrazem Mantegni. Widoczne są powiązana z renesansowymi modelami i klasycyzmem typowym dla artysty, z odniesieniami do starożytności, które czynią go unikatowym”.

Informacje dotyczące wystawy

Wystawę będzie można obejrzeć w Sali XVII Pinakoteki po zakupieniu biletu wstępu do Muzeów Watykańskich, w godzinach otwarcia (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00). Ekspozycja będzie otwarta dla odwiedzających od czwartku 20 marca. Towarzyszyć jej będzie katalog naukowy opisujący wkład głównych badaczy zaangażowanych w projekt oraz film na temat złożonych i delikatnych prac konserwatorskich.