Madonna, przed którą Watykan modlił się za Papieża

Kiedy lekarze w Klinice Gemelli walczyli o życie Papieża, wierni na Placu św. Piotra gromadzili się co wieczór na modlitwie różańcowej przed wizerunkiem Maryi Matki Kościoła. Obraz ten zajmuje szczególne miejsce w pobożności maryjnej Wiecznego Miasta. To również on stał się wzorem dla mozaiki, którą Jan Paweł II umieścił nad placem św. Piotra w podziękowaniu za ocalenie po zamachu.

Johana Bronková - Watykan

Od samych początków chrześcijaństwa wierzący zwracali się do Matki Jezusa o ochronę i pomoc w potrzebie. Modlitwa Pod Twoją obronę jest przez nich odmawiana co najmniej od III w.

W Bazylice św. Piotra znajduje się kilka obrazów maryjnych. Jeden z nich szczególnie skłania do refleksji. Nieznany artysta namalował go w XV wieku w starej bazylice konstantyńskiej na trzeciej kolumnie od wejścia, po lewej stronie. Pozostał też na swoim miejscu, gdy w ramach przygotowań do Roku Świętego 1575 usunięto wiele innych obrazów i posągów, aby spełnić surowe wymogi reformy potrydenckiej. Pobożni rzymianie i pielgrzymi prosili więc Maryję o wstawiennictwo w swoich sprawach przed tym właśnie wizerunkiem. I niosła się wieść o wymodlonych cudach, postawiono nowy ołtarz, a kult Matki Bożej z Kolumny rozprzestrzeniał się w całym Wiecznym Mieście.

W 1605 roku w bazylice nad ołtarzem zawalił się kawałek ciężkiego kamiennego gzymsu i spadł na tłum wiernych. Nikt nie został ranny, co wzmocniło opinię o cudownym wizerunku Matki Bożej z Kolumny. Incydent ten okazał się jednak przysłowiową ostatnią kroplą, która skłoniła papieża Pawła V do rozbiórki antycznej nawy bazyliki i zbudowania nowej. Wizerunek Matki Bożej, wraz z fragmentem kolumny, został przeniesiony do jednego z ołtarzy nowej bazyliki. Znajduje się tam do dzisiaj. Na tym jednak historia się nie kończy. To właśnie Madonnę, namalowaną na starożytnej marmurowej kolumnie, która przez wieki wspierała pierwszą bazylikę nad grobem Piotra, Paweł VI połączył z tytułem Mater Ecclesiae-Matki Kościoła w 1963 roku, a w 1981 roku to właśnie Ona stała się wzorem dla mozaiki, którą Jan Paweł II umieścił na Placu Świętego Piotra w podziękowaniu za ocalenie po zamachu.