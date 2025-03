Ks. Sycz na Mszy przy grobie Jana Pawła II: nie zapominajmy o życiu wiecznym

Również i dziś Polacy, którzy zgromadzili się przy grobie św. Jana Pawła II na cotygodniowej Eucharystii, pamiętali o przebywającym w Klinice Gemelli Ojcu Świętym. Koncelebrze przewodniczył ks. Adam Sycz, rektor Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie.

Vatican News

„Módlmy się za Papieża Franciszka, który łączy się z Chrystusem cierpiącym, aby Pan Bóg obdarzył go łaską powrotu do zdrowia i siłami doprowadzenia Kościoła” – modlili się zgromadzeni w Bazylice św. Piotra Polacy.

Przypowieść o Łazarzu jest dla wszystkich

W homilii ks. Sycz odniósł się do przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu z dzisiejszej Ewangelii. Choć nikt z obecnych nie przypomina bogacza ubranego w purpurę i bisior ani też „obdartego Łazarza”, to jednak ta Ewangelia jest zaadresowana do nas wszystkich – mówił rektor.

Co z nami robi nasze bogactwo lub bieda?

Nie chodzi tu o to, czy bycie biednym jest cnotą, a bycie bogatym jest czymś złym. Poprzez tę przypowieść Pan Jezus pyta, co z nami robi nasz stan posiadania albo nasza bieda. „Co się z tobą porobiło, odkąd się wzbogaciłeś i ekonomicznie masz się nieźle?” Albo: „Czy Twoja bieda, twój niedostatek nie przyczynia się czasami do zazdrości, do ciągłej zazdrości, do przeklinania pod nosem na widok ludzi zamożnych? (…) Takie niebezpieczeństwa Mogą dopaść nas wszystkich bracia i siostry, Bo serce człowieka jest zdradliwsze niż wszystko inne” – mówił ks. Sycz.

Przypowieść bez happy endu

Zaznaczył zarazem, że dzisiejsza Ewangelii przypomina nam o czymś jeszcze ważniejszym, o tym, że zapominamy o życiu wiecznym, o przyszłym losie człowieka, bo przypowieść o Łazarzu nie ma dobrego zakończenia. Dobrobyt odciąga człowieka od chętnego słuchania Mojżesza i proroków, oddala go od Boga, sprawia, że bardzie ufa sobie niż Opatrzności.

Ewangeliczna przypowieść mogła zakończyć się inaczej, gdyby bogacz dostrzegł Łazarza, podzielił się z nim choćby resztkami z własnego stołu. W ten sposób – mówił ks. Sycz – można odmienić los ludzi tu na ziemi i tam, w wieczności.