Kard. Parolin: potrzeba pilnych działań, chroniących dzieci przed zagrożeniami AI

Watykański sekretarz wystąpił podczas międzynarodowej konferencji nt. sztucznej inteligencji i dzieci, który trwa w Watykanie. Zaapelował do instytucji państwowych, społecznych i religijnych o współpracę „w celu zastanowienia się nad regulacjami etycznymi i strukturami zarządzania, a także nad przejrzystością danych oraz polityką, skupiającą się na dzieciach”.

Salvatore Cernuzio, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Papieska przestroga

Kard. Parolin przypomniał zebranym na konferencji, zatytułowanej „Zagrożenia i możliwości sztucznej inteligencji dla dzieci: wspólne zobowiązanie na rzecz ochrony dzieci” o ważnym i będącym punktem odniesienia w refleksji nad sztuczną inteligencją wystąpieniu Papieża, wygłoszonego podczas ubiegłorocznego szczytu G7.

„Dynamiczny postęp technologiczny sprawia, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które jest jednocześnie fascynujące i groźne i wymaga refleksji na miarę sytuacji” – przestrzegał wówczas Ojcie Święty, a sekretarz stanu dodał, że tempo rozwoju sztucznej inteligencji wpłynie wkrótce na kształt dzieciństwa kolejnych pokoleń. Przypomniał też niedawną notę Antiqua et nova, opublikowaną przez Dykasterie Nauki Wiary oraz Kultury i Edukacji, wzywającą m.in. do troski o to, by nowe technologie służyły dobru i bezpieczeństwu zwłaszcza najbardziej bezbronnych jednostek.

Współpraca i odpowiedzialność dla dobra najmłodszych

Zwracając się do uczestników spotkania, watykański hierarcha wskazał potrzebę opracowania odpowiednich strategii, pozwalających mierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. „Kluczowe jest, aby rządy, firmy technologiczne, nauczyciele, społeczeństwo obywatelskie i instytucje religijne współpracowały, w celu zastanowienia się nad regulacjami etycznymi i strukturami zarządzania, a także pnad rzejrzystością danych i polityką skupiającą się na dzieciach” – mówił, apelując by starania dotycznył nie tylko poszanowania godności i prywatności dzieci w sieci, ale również bezpieczeństwa i możliwości korzystania z zasobów jakie daje AI.

Odpowiedzialność etyczna i zasada pomocniczości

„Sztuczna inteligencja ma potencjał, aby poprawić bezpieczeństwo, edukację i dobrobyt dzieci. Jednocześnie może również wprowadzić poważne zagrożenia, w tym cyberprzemoc, naruszenia prywatności, uzależnienie od sztucznej inteligencji i wykorzystywanie online” – przestrzegał kard. Parolin. Odwołując się do przesłania Franciszka na tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne, przypomniał, że sztuczna inteligencja „rodzi fundamentalne pytania dotyczące odpowiedzialności etycznej, bezpieczeństwa ludzi i szerszych konsekwencji tych zmian dla społeczeństwa”.

Hierarcha zaznaczył, że poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań w tej materii wymaga odwoływania się zawsze do konkretnych kontekstów i stosowania „zasady pomocniczości, z indywidualnymi użytkownikami, rodzinami, społeczeństwem obywatelskim, firmami, instytucjami, rządami i organizacjami międzynarodowymi pracującymi na odpowiednich poziomach, aby zapewnić, że sztuczna inteligencja będzie ukierunkowana na dobro wszystkich”.

Konferencja, poświęcona sztucznej inteligencji oraz zagrożeń i możliwości, jakie stwarza ona dla dzieci, zostałą zorganizowana przez Papieską Akademię Nauk we współpracy z World Childhood Foundation i Instytutem Antropologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Wśród uczestników są eksperci ds. ochrony dzieci z różnych krajów, liderzy firm technologicznych i innych sektorów, członkowie społeczeństwa obywatelskiego i organizacji religijnych, filantropi, młodzi ludzie i „ocaleni z nadużyć sztucznej inteligencji”. Obecne są także królowa Szwecji Sylwia i księżniczka Madelene.