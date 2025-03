Kard. Parolin: nie ma już poszanowania dla prawa humanitarnego, należy szukać dróg dialogu i pokoju

Bombardowania cywilów i zabijanie pracowników organizacji humanitarnych to działania sprzeczne z prawem humanitarnym – przypomniał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Na watykańskim szczycie na temat długowieczności podkreślił, że powinniśmy dążyć do „solidarności międzypokoleniowej”, a „życie to dar, który zachowuje swoją wartość na każdym etapie istnienia”. Zapytany o Papieża stwierdził, że przedwczesne jest przewidywanie, jak zostanie zorganizowany jego kalendarz na najbliższe miesiące.

Isabella H. de Carvalho, Monika Nowak-López – Watykan

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni systematycznym naruszaniem prawa międzynarodowego” – powiedział kard. Pietro Parolin przy okazji wczorajszego spotkania „Vatican Longevity Summit”, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym Augustinianum w Rzymie. Wyraził w imieniu Stolicy Apostolskiej obawę w związku ze wznowieniem i kontynuowaniem wielu walk na świecie, m.in. tych, które miały miejsce w ostatnich dniach w Strefie Gazy, o czym przypomniał także Papież Franciszek w tekście rozważania przygotowanego na niedzielną modlitwę Anioł Pański. „Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest ponownie bardzo poważna i wymaga pilnego zaangażowania ze strony walczących stron i społeczności międzynarodowej” – zaznaczył Franciszek.

Sekretarz Stanu podkreślił, że apel Ojca Świętego „to wezwanie do znalezienia dróg dialogu i pokoju”. „Niedawno – przypomniał kardynał – prowadziliśmy rozmowy z Czerwonym Krzyżem i oni również są w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Bombardowania cywilów, zabijanie pracowników organizacji humanitarnych to działania absolutnie sprzeczne z prawem humanitarnym. Dzisiaj nie ma poszanowania dla prawa humanitarnego”.

Zdrowie Papieża

Zapytany o zdrowie Franciszka po jego wypisaniu z Kliniki Gemelli po 38-dniowym pobycie, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej podkreślił, że Papież „będzie teraz potrzebował rekonwalescencji i spokoju”. Według kard. Parolina przedwczesne jest przewidywanie, w jaki sposób zostanie zorganizowany kalendarz Ojca Świętego oraz harmonogram różnych audiencji i celebracji. „Praca biurowa będzie kontynuowana – wyjaśnił – i na razie zostaną Papieżowi przedłożone tylko najważniejsze sprawy, kwestie, które wymagają jego decyzji, również po to, by za bardzo go nie przemęczać. Następnie, stopniowo, wrócimy do normalnego planu”.

Szczyt na temat długowieczności

Podczas swojego wystąpienia na watykańskim szczycie kardynał podkreślił, że „długowieczność jest jednym z wielkich wyzwań naszych czasów”, ponieważ jest to kwestia nie tylko medyczna, ale także „dotykająca całe społeczeństwo, obejmująca ekonomię, kulturę, etykę i duchowość”. „Żyjemy w epoce, w której granice i słabości są często negowane, jakby starość była problemem, który należy ukrywać” – wyjaśnił kard. Parolin. „Ale życie to dar, który zachowuje swoją wartość na każdym etapie istnienia i nie możemy popaść w iluzję postępu, który podąża za biologiczną nieśmiertelnością, zapominając, że prawdziwą pełnię odnajdujemy nie w ilości lat, ale w jakości relacji, w miłości darowanej i przyjmowanej, w głębokim poczuciu bycia częścią wspólnoty”. W tym kontekście Sekretarz Stanu zaapelował, by „badania naukowe i technologiczne” były skierowane „na dobro integralne osoby i na służbę ludzkiej godności i powszechnego braterstwa”. „Długowieczność nie może stać się przywilejem zarezerwowanym dla nielicznych ani nową formą nierówności społecznej” – stwierdził, cytując również słowa Papieża Franciszka na ten temat. Na koniec kard. Parolin ponownie podkreślił znaczenie relacji między młodymi a starszymi, aby dążyć do „solidarności międzypokoleniowej” i unikać „kultury indywidualizmu”.