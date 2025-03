Kard. Parolin: liczymy na sprawiedliwy i trwały pokój na Ukrainie

O potrzebie powszechnego i kontrolowanego rozbrojenia, nadziei na jak najszybszy rozejm w wojnie na Ukrainie oraz o rozmowach z Papieżem w Klinice Gemelli mówił dziennikarzom watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.

Vatican News

Kard. Parolin udzielił mediom wywiadu przy okazji wydarzenia związanego z muzułmańskim okresem postu „Stół Ramadanu – Iftar”. Wydarzenie organizowała Ambasada Maroka przy Stolicy Apostolskiej.

Potrzebne powszechne i kontrolowane rozbrojenie

Zapytany o kwestię zbrojenia się krajów Europy w ramach programu ReArm, na który Unia Europejska planuje wydać 800 mld euro, kard. Parolin odparł, że kiedy ktoś się zbroi, to prędzej czy później będzie musiał użyć tej broni. „Polityka Stolicy Apostolskiej od czasów pierwszej wojny światowej skupiała się na naleganiu na poziomie międzynarodowym na powszechne i kontrolowane rozbrojenie. Nie można więc być zadowolonym z kierunku, w którym zmierzają sprawy” – stwierdził kard. Parolin.

Wojna na Ukrainie: nadzieja na szybki rozejm

Kardynał pytany o kwestię pokoju na Ukrainie stwierdził, że według doniesień Rosja postawiła warunki zwłaszcza w kwestii weryfikacji przestrzegania proponowanego zawieszenia broni. „Mamy nadzieję, że nie zostaną postawione żadne warunki wstępne, które uniemożliwią rozpoczęcie dialogu. Wiedziałem tylko o tym jednym, więc nie wiem, czy są inne warunki wstępne” – stwierdził kardynał.

„W każdym razie, niech ten proces się rozpocznie: skoro jest wreszcie wola ze strony Ukrainy, to niech będzie też wola z drugiej strony, aby rozpocząć to zawieszenie broni, które powinno trwać 30 dni. A potem oczywiście rozpocząć negocjacje, które mogą położyć kres wojnie i ustanowić sprawiedliwy i trwały pokój, na który liczyliśmy” – dodał.

Rozmowy z Papieżem

Kard. Pietro Parolin stwierdził, że w kwestii sytuacji zdrowotnej Papieża należy polegać na informacjach przekazywanych przez lekarzy w biuletynach medycznych. Tylko one bowiem mówią dokładnie, jak jest stan zdrowia Ojca Świętego. „Widziałem go tydzień temu, a potem nie miałem okazji zobaczyć go ponownie. Stwierdziłem, że jest lepiej niż za pierwszym razem. Ale to tylko zewnętrzna ocena, w pozostałym zakresie musimy trzymać się tego, co mówią nam lekarze” – stwierdził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Dodał, że podczas spotkań z Franciszkiem w Klinice Gemelli przedstawiane są Papieżowi kwestie i problemy, które wymagają rozwiązania, a papież daje swoje wskazówki.