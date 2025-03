Kard. Parolin do biskupów UE: to Chrystus jest nadzieją Europy

To Chrystus jest prawdziwym źródłem nadziei dla Europy, a Kościół ma obowiązek ponownie głosić tę radosną nowinę także na naszym starym kontynencie, który pod wieloma względami wydaje się zagubiony – wskazał kard. Parolin biskupom Unii Europejskiej. Odwołując się do słów Franciszka, przypomniał, że Europa na nowo musi odkryć swe korzenie, ma być „solidnie świecka”, gdzie Bóg i Cezar są odrębni, ale nie przeciwstawni, a wierzący mogą swobodnie wyznawać swoją wiarę i proponować swój punkt widzenia

Krzysztof Bronk - Watykan

Watykański sekretarz stanu mówił o tym na forum zgromadzenia plenarnego Komisji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Wyrażając uznanie dla pracy tej instytucji w Brukseli, przypomniał, że jednym z obowiązków biskupów jest ochrona wolności Kościoła.

Obowiązki biskupów względem polityki

W kontekście zmian politycznych, jakie zachodzą w Europie, kard. Parolin zaznaczył, że Episkopaty mają prowadzić otwarty i szczery dialog ze wszystkimi siłami politycznymi. Muszą to czynić w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła. „Nasze zaangażowanie w obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci; w obronę rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety; w obronę wolności rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; w obronę poszanowania godności każdej osoby, zwłaszcza najbardziej wrażliwej: młodzieży, osób starszych, bezrobotnych, imigrantów i osób ubiegających się o azyl, nie może zostać zaniedbane” – powiedział watykański sekretarz stanu.

Naszym obowiązkiem jest stać po stronie napadniętej Ukrainy

Przypomniał, że od trzech lat Europa „jest rozdarta krwawym konfliktem, spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę”. Wyraził zadowolenie, że na prośbę abp. Szewczuka ukraiński Kościół uczestniczy jako obserwator w zgromadzeniach plenarnych COMECE. „Naszym obowiązkiem – powiedział kard. Parolin – jest stać po stronie niesprawiedliwie zaatakowanego narodu ukraińskiego, pomagać mu w miarę możliwości każdego z nas oraz wzywać walczące strony i całą społeczność międzynarodową do pracy na rzecz szybkiego i sprawiedliwego rozwiązania”.

Migracje – zrozumiały niepokój, jasne nauczanie Papieża

Odnosząc się do kryzysu migracyjnego watykański sekretarz stanu przyznał, iż zrozumiałe jest iż duża liczba migrantów „wywołuje niepokój w wielu miejscach w Europie; niepokój, który rośnie wraz z doniesieniami o atakach terrorystycznych w niektórych naszych miastach oraz wzrostem przestępczości i zażywania narkotyków. Niemniej jednak nauczanie Ojca Świętego na temat naszego obowiązku przyjmowania, towarzyszenia i integrowania tych ludzi, którzy szukają lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin, jest bardzo jasne” – dodał kard. Parolin.

Problemy transatlantyckie

Mówiąc o problemach w relacjach transatlantyckich wyrazi nadzieję, że staną się one okazją „do większej zbiorowej świadomości roli i odpowiedzialności Europy w świecie, bez poddawania się logice obrony i samego tylko zbrojenia, która staje się prognostykiem zamknięcia i nowych konfliktów”. Włoski purpurat podkreślił, że myślenie o dobru własnego kraju, o dobru Europy, nie zwalnia nas z myślenia o dobru całej ludzkości.