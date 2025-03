Kard. Krajewski: wprowadzamy jałmużnę w czyn

12 lekarzy i dwie karetki z Watykanu. Pomoc medyczna dostępna 500 osobom – uchodźcom mieszkającym na peryferiach Rzymu. „Nie myślimy o sobie, ale pomagamy innym” - powiedział kard. Krajewski. Kierowana przez niego Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia zorganizowała w niedzielę akcję „Zdrowotny Poranek dla Osób Słabych”.

ks. Marek Weresa - Watykan

Kard. Konrad Krajewski w rozmowie z mediami watykańskimi podkreślił, że przeżywany czas Wielkiego Postu jest szczególną okazją do jałmużny. „Ona musi nas kosztować, musi nas boleć” - wskazał.

12 lekarzy z Watykanu w niedzielę, 23 marca służyło potrzebującym, którzy nie mają dostępu do opieki lekarskiej. Zapewniali podstawowe badania, oferowali pierwszą pomoc medyczną bądź kierowali do dalszego leczenia w ambulatorium, które znajduje się na Placu św. Piotra (pod kolumnadą).

„Ale jest to także czas, kiedy my stajemy się piękniejsi, dzieląc się tym, co otrzymaliśmy od Boga, Jego darami z innymi” - dodał jałmużnik papieski.