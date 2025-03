Kard. Koovakad: także niewierzący troszczą się o zdrowie Papieża

Kard. Georgem Jacobem Koovakadem, prefekt Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego i odpowiedzialny za papieskie podróże, przewodniczył w środę popołudniu modlitwie różańcowej w intencji Ojca Świętego.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W krótkim rozważaniu, wprowadzającym do modlitwy, watykański hierarcha podkreślił, że w tych tygodniach z całego świata nadchodzą „wzruszające wiadomości o solidarności i bliskości, wraz z zapewnieniem wielu modlitw wznoszonych do nieba o powrót do zdrowia” Ojca Świętego.

„Wraz z chrześcijanami i wiernymi innych tradycji religijnych, którzy na całym świecie składają modlitwy i ofiary w intencji uzdrowienia Ojca Świętego, a także z wieloma niewierzącymi, którzy cenią i kochają Papieża Franciszka oraz troszczą się o jego zdrowie, pragniemy powierzyć Ojca Świętego i wszystkich chorych matczynej opiece Maryi” – modlił się kard. Koovakad.

Modlitwa różańcowa w intencji Ojca Świętego została odprawiona w Auli Pawła VI na zakończenie popołudniowej sesji rekolekcyjnej dla Kurii Rzymskiej i była transmitowana w mediach watykańskich oraz na Placu św. Piotra.

24 stycznia br. Papież mianował kard. George’a Jacoba Koovakada, odpowiedzialnego w Sekretariacie Stanu za podróże papieskie, prefektem Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego. Indyjski duchowny został kreowany kardynałem podczas ostatniego konsystorza, 8 grudnia 2024 r.