Kard. Gambetti: niech powrót Papieża do domu będzie znakiem nadziei dla tych, którzy cierpią

Wczoraj wieczorem na Placu św. Piotra wierni po raz ostatni zgromadzili się na modlitwie różańcowej za Papieża, który powrócił do Domu św. Marty w Watykanie po zakończeniu leczenia w Klinice Gemelli. Modlitwę poprowadził kard. Mauro Gambetti: „Modlitwa, która towarzyszyła mu w tym miesiącu niepokoju, trwa nadal i staje się błaganiem do Pana, aby mu błogosławił szybkim i całkowitym powrotem do zdrowia, przywracając mu siły i zdrowie, aby mógł nadal prowadzić Lud Boży” – powiedział kard. Gambetti.

„To wielka radość, że Papież powrócił do domu i chcemy dziękować Bogu wraz z Maryją. Drodzy bracia i siostry, zebraliśmy się tutaj po raz kolejny na modlitwie, zjednoczeni w sercu i duchu, za naszego umiłowanego Ojca Świętego, Papieża Franciszka, którego Kościół oczekiwał z wielką ufnością w tym czasie choroby. Niech jego powrót do domu, tutaj w Watykanie, w sercu Kościoła, będzie znakiem nadziei dla wszystkich, którzy w tym czasie z odwagą i ufnością stawiają czoła godzinie cierpienia". Tymi słowami kard. Mauro Gambetti rozpoczął w niedzielny wieczór modlitwę różańcową w intencji Papieża, który został wypisany z Kliniki Gemelli po ponad miesięcznej hospitalizacji. Od 24 lutego każdego wieczoru odmawiano różaniec w intencji Franciszka, prosząc o łaskę jego powrotu do zdrowia. Wczoraj, po powrocie Papieża do domu, modlitwa miała szczególny charakter. „Nasza modlitwa, która towarzyszyła mu w tym miesiącu niepokoju, trwa nadal i staje się błaganiem do Pana, aby mu błogosławił szybkim i całkowitym powrotom do zdrowia, przywracając mu siły i zdrowie, aby mógł nadal prowadzić lud Boży z miłością, mądrością i energią" – powiedział archiprezbiter Bazyliki św. Piotra, zapraszając wiernych do wspólnego rozważania tajemnic różańca, „przyzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, aby nadal wspierała naszego Papieża swoją macierzyńską opieką". Na Placu św. Piotra, przed ikoną Maryi Matki Kościoła, wraz z wikariuszem generalnym Państwa Watykańskiego modliło się także wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych z Kurii Rzymskiej i diecezji rzymskiej oraz setki wiernych, którzy również zgromadzili się, aby powierzyć wstawiennictwu Maryi Następcę Piotra, który po powrocie do domu, zgodnie z zaleceniami lekarzy, będzie przechodził kilkumiesięczną rekonwalescencję. Po rozważaniu tajemnic chwalebnych zaśpiewano antyfonę Salve Regina oraz Litanię Loretańską. Schola odśpiewała także modlitwę Oremus pro Pontifice. Na zakończenie kard. Gambetti udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym wiernym.