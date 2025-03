Jubileusz Świata Wolontariatu: wyjść na spotkanie innym

Z okazji Jubileuszu Świata Wolontariatu, który 8 i 9 marca trwa w Watykanie przypominamy niektóre refleksje papieży na temat tej służby, poczynając od Jana Pawła II.

Amedeo Lomonaco - Watykan

Jubileusz Świata Wolontariatu, który odbywa się w Rzymie w dniach 8-9 marca, poświęcony jest w szczególności wolontariuszom, stowarzyszeniom non-profit, organizacjom pozarządowym i pracownikom socjalnym z całego świata. Jest to okazja do refleksji nad tym bezinteresownym, ale znaczącym zaangażowaniem i do promowania solidarności.

Jan Paweł II: Szkoła życia

Człowiek realizuje siebie w pełni tylko wtedy, gdy kocha i daje siebie innym. Na tym stwierdzeniu skupia się przesłanie papieża Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Wolontariatu, ogłoszonego w 2001 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wolontariat - podkreślał papież Wojtyła - jest powołany do tego, by być szkołą życia.

„Poprzez miłość do Boga i miłość do braci i sióstr chrześcijaństwo uwalnia całą swoją wyzwalającą i zbawczą moc. Miłosierdzie stanowi najbardziej wymowną formę ewangelizacji, ponieważ odpowiadając na potrzeby cielesne, objawia ludziom miłość Boga, Opatrzności i Ojca, zawsze troszczącego się o każdego” – głosił Jan Paweł II. „Nie chodzi tylko o zaspokojenie materialnych potrzeb bliźniego, takich jak głód, pragnienie, brak mieszkania, opieka medyczna, ale o doprowadzenie go do osobistego doświadczenia Bożego miłosierdzia. Poprzez wolontariat chrześcijanin staje się świadkiem tego Bożego miłosierdzia; ogłasza je i czyni namacalnym poprzez odważne i prorocze interwencje” – dodawał papież Polak.

Jak stwierdzał, nie wystarczy przyjść z pomocą tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. „Ważny jest rodzaj oferowanej pomocy, ale jeszcze ważniejsze jest serce, z jakim jest ona udzielana. Niezależnie od tego, czy chodzi o mikroprojekty, czy o wielkie realizacje, wolontariat jest w każdym przypadku powołany do bycia szkołą życia, zwłaszcza dla młodych ludzi, pomagając im wychowywać się w kulturze solidarności i gościnności, otwartej na darmowy dar z siebie” – wskazywał Jan Paweł II.

Benedykt XVI: Bezinteresowność u podstaw

Papież Benedykt XVI podkreślał, że „dobrowolne zaangażowanie jest echem wdzięczności i przekazywaniem otrzymanej miłości”. Podczas swojej podróży apostolskiej do Austrii w 2007 roku mówił do świata wolontariatu: „«Deus vult condiligentes - Bóg chce ludzi, którzy kochają razem z Nim», powiedział teolog Duns Scotus w XIV wieku. Patrząc w ten sposób, wolne zaangażowanie ma wiele wspólnego z łaską” – wskazywał papież z Niemiec.

„Niezależnie od tego, jak różnorodne, wielorakie, a nawet sprzeczne mogą być motywacje, a nawet sposoby dobrowolnego zaangażowania, u podstaw wszystkich z nich leży ostatecznie ta głęboka wspólność, która wynika z «bezinteresowności». Bezinteresownie otrzymaliśmy życie od naszego Stwórcy, bezinteresownie zostaliśmy uwolnieni od ślepej drogi grzechu i zła, bezinteresownie otrzymaliśmy Ducha Świętego z jego różnorodnymi darami” – mówił Benedykt XVI.

Franciszek: Wyjść na spotkanie

Papież Franciszek wielokrotnie podczas swojego pontyfikatu mówił o wartości wolontariatu. W szczególności podczas spotkania z członkami Federacji Międzynarodowego Wolontariatu Organizacji Chrześcijańskich (Focsiv) podkreślił, że bycie wolontariuszem oznacza przede wszystkim „wychodzenie na spotkanie”.

„Wolontariat. To jedna z najpiękniejszych rzeczy. Ponieważ każdy z własną wolnością wybiera tę ścieżkę, która jest ścieżką wychodzenia do innych, wychodzenia z wyciągniętą ręką, ścieżką wychodzenia, by troszczyć się o innych. Trzeba podjąć działanie. Mogę siedzieć w domu, cicho, oglądając telewizję lub robiąc inne rzeczy... Nie, podejmuję ten wysiłek, by wyjść na zewnątrz. Wolontariat to wysiłek wychodzenia, by pomagać innym, tak właśnie jest. Nie ma wolontariatu za biurkiem, nie ma wolontariatu przed telewizorem, nie. Wolontariat to zawsze wychodzenie, otwarte serce, wyciągnięta ręka, nogi gotowe do działania. Wychodzenie na spotkanie i dawanie” – głosi Papież Franciszek.