Jubileusz Misjonarzy Miłosierdzia, ponad 500 kapłanów ze wszystkich kontynentów

Szóste duże wydarzenie jubileuszowe odbędzie się w dniach 28-30 marca i wezmą w nim udział księża Misjonarze Miłosierdzia z całego świata. Spodziewane jest pisemne przesłanie Papieża Franciszka, który wciąż przechodzi rekonwalescencję i nie będzie mógł być obecny.

Vatican News

Włochy, Stany Zjednoczone, Polska, Brazylia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Niemcy, Słowacja, Filipiny, Bangladesz, Ukraina, Kolumbia, Indie: to m.in. z tych krajów pochodzi około 500 Misjonarzy Miłosierdzia, którzy od najbliższego piątku będą przeżywać swoje spotkanie jubileuszowe. To szóste z wielkich wydarzeń w kalendarzu Roku Świętego poświęconego nadziei. Franciszek, który powrócił do Domu św. Marty po ponad miesięcznej hospitalizacji w Klinice Gemelli, nie będzie mógł uczestniczyć w uroczystości, ale skieruje do misjonarzy swoje przesłanie.

Statystyka

Liczba Misjonarzy Miłosierdzia, których szczególna posługa została ustanowiona przez Papieża Franciszka z okazji Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia w 2015 r., stale rośnie i obecnie na całym świecie jest 1258 ustanowionych kapłanów. Misjonarze, „znak macierzyńskiej troski Kościoła o Lud Boży” (Misericordiae Vultus, nr 18), otrzymali specjalną władzę odpuszczania grzechów, nawet tych zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

Program

Jubileusz Misjonarzy Miłosierdzia rozpocznie się w piątek, 28 marca o godz. 10:00 modlitwą w Auli Pawła VI, która otworzy czwarte Światowe Spotkanie Misjonarzy. Międzynarodowa konferencja, organizowana przez Dykasterię ds. Ewangelizacji będzie miała jako główny temat „Przebaczenie jako źródło nadziei”. Wydarzenie zostanie podzielone na dwie sesje szkoleniowe.

Spotkanie będzie kontynuowane o godz. 16:00 celebracją „24 godzin dla Pana” w Bazylice św. Andrzeja della Valle. Wielkopostna inicjatywa modlitwy i pojednania, której pragnął również Papież Franciszek, będzie również obchodzona we wszystkich diecezjach na całym świecie w przeddzień czwartej niedzieli Wielkiego Postu, między piątkiem 28 a sobotą 29 marca. Na tę edycję, w Roku Jubileuszowym, Ojciec Święty wybrał szczególnie znaczące motto: „Jesteś moją nadzieją” (Ps 71, 5). Celem wydarzenia jest ponowne umieszczenie sakramentu pokuty i pojednania w centrum życia duszpasterskiego Kościoła.

Różaniec, Msza św. i koncert

W sobotę 29 marca misjonarze będą mieli okazję przeżyć pielgrzymkę do Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. Następnie zgromadzą się na modlitwie różańcowej przy Grocie z Lourdes w Ogrodach Watykańskich. Jubileuszowe wydarzenie zakończy się w niedzielę, 30 marca Mszą św. pod przewodnictwem abpa Fisichelli w Bazylice św. Andrzeja della Valle o godz. 10.00.

Także w niedzielne popołudnie, o godz. 16:00 w kościele świętych Ambrożego i Karola na Via del Corso odbędzie się koncert utworów sakralnych zmarłego przed pięciu laty włoskiego kompozytora – Ennia Morricone. W programie przewidziano między innymi „Missa Papae Francisci”, skomponowaną z okazji 200-lecia odrodzenia jezuitów oraz utwory, które powstały na potrzeby filmu „Misja”. Będzie to piąte wydarzenie z cyklu „Jubileusz to kultura”, organizowanego przez watykańską Dykasterię ds. Ewangelizacji.