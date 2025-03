Jubileusz 2025: otwarto wyjątkową wystawę obrazów Caravaggia

Z okazji Roku Świętego otwarto dziś w Rzymie wyjątkową ekspozycję dzieł Caravaggia. Zestawiono ze sobą obrazy, które nigdy dotąd nie były wystawiane razem. Odtworzono historyczną i twórczą perspektywę samego malarza. Zwiedzający zobaczą obrazy, które w tym samym czasie mogły znajdować się w jego pracowni – mówi Radiu Watykańskiemu Francesca Cappelletti, kurator wystawy.

Krzysztof Bronk i Paolo Ondarza – Watykan

Wystawa i spacer po kościołach

W związku z tym, że ekspozycja odbywa się w Roku Jubileuszowym, nie wypożyczono na nią obrazów Caravaggia, które znajdują się w rzymskich kościołach. Wręcz przeciwnie, po zwiedzeniu wystawy organizatorzy zachęcają do odbycia spaceru po Rzymie, ze specjalnie przygotowanym przewodnikiem, aby religijne dzieła artysty podziwiać w ich oryginalnym kontekście, czyli w przestrzeni sakralnej. Tym bardziej, że duchowy charakter dzieł Caravaggia jest ściśle związany z jego katolicką wiarą.

Caravaggio sakralny

„Caravaggio sakralny, Caravaggio jako autor wielkich kompozycji religijnych musi być postrzegany szczególnie w tym roku jubileuszowym w ich pierwotnym kontekście – mówi Francesca Cappelletti. - Trzeba pamiętać, że istotna rola Caravaggia polega również na tym, że wprowadził zupełnie nową aranżację ołtarza i kompozycję opowieści religijnej”.

Kurator wystawy podkreśla nowatorski charakter jego religijnej narracji. „Pomyślmy na przykład o Ukrzyżowaniu Piotra i Nawróceniu Pawła w kościele Santa Maria del Popolo. Widać tam tę szczególną umiejętność Caravaggia, który potrafi uchwycić przełomowy moment w życiu postaci i skłonić nas do refleksji nad tym właśnie przełomem”.

Caravaggio to niewyczerpane źródło badań

Kurator wystawy podkreśla, że wciąż odkrywane są nowe dzieła lombardzkiego malarza. Z roku na rok poszerza się też nasza wiedza o jego życiu i twórczości. „Caravaggio to niewyczerpane źródło badań” – mówi Cappeletti, podkreślając, że dotyczy to w szczególności jego pobytu w Rzymie. „Zwiedzający – dodaje – zobaczą to, co wiemy o nim w 2025 r.”

Do 6 lipca w Palazzo Barberini

Wystawa „Caravaggio 2025” jest otwarta w Pałacu Barberini od 7 marca do 6 lipca. Z okazji rzymskiej ekspozycji przygotowano też film o odkrytym niedawno w Hiszpanii obrazie „Ecce Homo – Oto Człowiek”.