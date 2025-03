Jubileusz 2025: koncert utworów sakralnych Ennia Morricone

Ennio Morricone (AFP or licensors)

Stolica Apostolska uczci pamięć Ennia Morricone. Z okazji Roku Świętego 30 marca odbędzie się koncert utworów sakralnych zmarłego przed pięciu laty włoskiego kompozytora. W programie przewidziano między innymi „Missa Papae Francisci”, skomponowaną z okazji 200-lecia odrodzenia jezuitów oraz utwory, które powstały na potrzeby filmu „Misja”.

Krzysztof Bronk - Watykan

Koncert odbędzie się w niedzielę, 30 marca o godz. 16:00 w kościele świętych Ambrożego i Karola na Via del Corso. Będzie to piąte wydarzenie z cyklu „Jubileusz to kultura”, organizowanego przez watykańską Dykasterię ds. Ewangelizacji.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, repertuar sakralny Morricone, choć ograniczony, odzwierciedla niezwykłą zdolność kompozytora do łączenia tradycji i innowacji. Jego twórczość sakralna przekracza granice języka muzycznego, traktując sacrum z wyjątkową ekspresyjną mocą i duchową głębią. Podchodził on do sacrum jako głębokiej potrzeby sensu.

Utwory Ennia Morricone wykona orkiestra Roma Sinfonietta oraz Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano i Chór „Claudio Casini” Uniwersytetu Tor Vergata.

Wstęp wolny, w miarę dostępności miejsc.