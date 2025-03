Jubileusz 2025. Górale przyszli do źródła

Przychodzimy przede wszystkim do Pana Boga w Trójcy Jedynego, aby wyznać naszą wiarę i pokazać światu, że tu jest nasza wiara - powiedziała Małgorzata Słodyczka z Zębu k. Zakopanego. Wraz z mężem uczestniczyła w XXIII Światowych Rekolekcjach Podhalańskich, które w dn. 17–22 marca odbywały się w Wiecznym Mieście. Górale także z okazji Roku Jubileuszowego pielgrzymowali do Drzwi Świętych w rzymskich bazylikach.

ks. Marek Weresa – Watykan

Na was zawsze można liczyć

O idei Światowych Rekolekcji Podhalańskich w rozmowie z mediami watykańskimi opowiedział ich organizator – ks. Władysław Zarębczan. W tegorocznych wzięło udział 70 osób: górali z Podhala oraz tych, którzy żyją obecnie w różnych krajach Europy, a pochodzą z polskich gór.

Idea takich rekolekcji zrodziła się zaraz po wizycie św. Jana Pawła II w Zakopanem w 1997 r., kiedy powiedział wtedy do górali pod Tatrami: „na was zawsze można liczyć”. Od tego rozpoczęły się coroczne spotkania w Wiecznym Mieście, które trwają już ponad 20 lat. Czas pandemii zablokował ich organizację, ale jak podkreśla ks. Zarębczan, udało się zorganizować sporą grupę w czasie właśnie trwającego Roku Jubileuszowego.

Uczestnicy rekolekcji mają określony program, w czasie którego słuchają konferencji, trwają na wspólnej modlitwie, dzielą się swoimi przemyśleniami, a także podczas Jubileuszu 2025 nawiedzają papieskie bazyliki i przechodzą przez Drzwi Święte.

Po umocnienie

„Tutaj zawsze u św. Piotra czy też przy grobie naszego wielkiego św. Jana Pawła II rosną skrzydła” - zaakcentował ks. Zarębczan. Górale uczestniczący zarówno w rekolekcjach, jak i pielgrzymce do rzymskich bazylik wskazują, że przyjechali, aby zaczerpnąć słowa Bożego, umocnić nadzieję. „Tutaj człowiek inaczej się czuje i wzmacnia” - dodają.

Małgorzata Słodyczka wskazuje, że jak ktoś raz przyjedzie, to później, za rok chce ponownie w tym uczestniczyć. „Tak jak pisał Ojciec Święty Jan Paweł II – mamy «iść pod prąd». I my tutaj przychodzimy, aby wyznać naszą wiarę” - wskazała. Dziś nabiera to coraz większego znaczenia, bowiem żyjemy w czasach wielkiego zamętu na świecie. Jednocześnie dodała, że „nie chcą się bać, bo tak jak mówił Jan Paweł II, mamy się nie lękać”.

„Przyjechaliśmy tu pojednać się z Panem Bogiem. Jest Rok Jubileuszowy. Jesteśmy tutaj, aby się pomodlić, przejść przez Drzwi Święte i po to, aby Pan Bóg nam wszystkie nasze grzechy odpuścił. Chcemy się przede wszystkim poprawić” - zaakcentował Tomasz Słodyczka, mówiąc o tym dlaczego pielgrzymują do Rzymu w Roku Jubileuszowym.