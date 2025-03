Organizacja Katolickich Kobiet w Malawi

Caritas Internationalis nagrodzi inicjatywy wspierające kobiety

Weavers of Hope – to nagroda, inspirowana trwającym Jubileuszem Nadziei, którą ustanowiła Caritas Internationalis. Trafi ona do instytucji i projektów, wspierających kobiety, które mierzą się z różnego rodzaju wykluczeniem i przemocą oraz dążące do umocnienia roli kobiet w lokalnych społecznościach.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan Pilna potrzeba wsparcia kobiet „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, musimy wspierać kobiety i dziewczęta, które odgrywają kluczowe role w swoich społecznościach i są prawdziwymi budowniczymi nadziei i pokoju, a równocześnie ponoszą najwyższe konsekwencje konfliktów, ubóstwa i katastrof – mówi Sekretarz Generalny Caritas Internationalis Alistair Dutton – Caritas zdecydowanie sprzeciwia się nierówności i dyskryminacji, a naszym zobowiązaniem jest wzmacnianie i wspieranie kobiet na poziomie lokalnym. Zachęcam wszystkie uprawnione organizacje do aplikowania i wykorzystania tej szansy na wywarcie trwałego wpływu." By Kościół docenił inicjatywy na rzecz kobiet Nagroda Weavers of Hope będzie wspierać programy, które koncentrują się m.in. na przeciwdziałaniu wszelkiej formy przemocy wobec kobiet, wspieraniu kobiet, działających na rzecz pokoju i pojednania, promowaniu kobiecego przywództwa i zaangażowania w lokalną politykę. Wnioski mogą składać wszystkie organizacje Caritas, na poziomie regionalnym, krajowym, diecezjalnym lub parafialnym, zgromadzenia zakonne oraz lokalne organizacje kobiece współpracujące z Caritas lub Kościołem lokalnym. Wnioskodawcy muszą dostarczyć list poparcia od biskupa lub właściwej władzy kościelnej, sprawującej jurysdykcję nad organizacją składającą wniosek. Wnioski można składać od 10 marca do 1 września br., natomiast ogłoszenie laureatów nastąpi w grudniu br. przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, przypadającego w tym roku 10 grudnia.

