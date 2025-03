Burmistrz Rzymu: Jubileusz sprawia, że nasze miasto staje się lepsze do życia

Inwestycje w Rzymie z okazji Roku Jubileuszowego mają uczynić miasto piękniejszym, bardziej ekologicznym, bardziej zrównoważonym i bardziej integracyjnym – mówi w rozmowie z Mediami Watykańskimi burmistrz Wiecznego Miasta Roberto Gualtieri. Dodaje, że w dniach choroby Papieża wszyscy wierni w Rzymie modlą się o zdrowie Ojca Świętego.

Luca Collodi, Wojciech Rogacin - Watykan

„Obejmujemy papieża Franciszka” – mówi burmistrz Rzymu „jesteśmy blisko niego, myślimy i modlimy się za niego i czekamy na jego powrót do jego niezwykłej pracy” – dodaje. W rozmowie z Mediami Watykańskimi burmistrz Roberto Gualtieri podsumowuje także prace po dwóch miesiącach trwania Roku Jubileuszowego.

Odnowiony jeden z największych placów

Z okazji Roku Jubileuszowego już wiele miesięcy temu w Rzymie rozpoczęto mnóstwo inwestycji mających poprawić jakość życia mieszkańców oraz sprawić, by stolica była bardziej otwarta na pielgrzymów. „Staraliśmy się być spójni z przesłaniem tego Jubileuszu, który wzywa do nadziei, ale także do troski o stworzenie, o środowisko, o jakość życia ludzi. Pragnęliśmy wykonać prace, które jednocześnie w naturalny sposób służą uczynieniu miasta bardziej przyjaznym i wydajnym dla pielgrzymów, ale także uczynieniu go piękniejszym, bardziej ekologicznym, bardziej zrównoważonym i bardziej zintegrowanym” – mówi burmistrz Mediom Watykańskim.

Jako przykład podaje Piazza Pia, jeden z największych placów w mieście, położony nad Tybrem na początku Via Della Conciliazione. Dzięki trwającym wiele miesięcy pracom plac ten stał się jedną z największych przestrzeni miejskich dla pieszych – głównie turystów i pielgrzymów – którzy mają w sąsiedztwie Tybr, Zamek Anioła i właśnie ulicę prowadzącą wprost do Watykanu.

„Piazza Pia jest to również praktyczne dzieło, bardzo użyteczne, z tunelem, który usprawnia ruch i umożliwia stworzenie dużego placu dla 150 tysięcy osób, który będą przechodzić tędy z Placu Świętego Piotra” – mówi burmistrz.

Historyczna trasa dla pielgrzymów

Dodaje, że prowadzone są wciąż także inne inwestycje, m.in. zwiększające liczbę terenów zielonych. Wkrótce zainaugurujemy ścieżkę rowerową Monte Ciocci-San Pietro, która będzie przebiegać obok nowej Via Francigena. To fragment historycznego szlaku pielgrzymów, prowadzącego od Canterbury w Anglii aż do grobu św. Piotra. „Zmodernizowaliśmy ją jako trasę do Rzymu dla pielgrzymów, ale także dla Rzymian i turystów, wraz z wieloma punktami oferującymi sprzęt miejski” – dodaje Gualtieri.

Burmistrz dodaje, że w ramach prac jubileuszowych przebudowano także około 70 procent dróg głównych w mieście.

Inwestycje dla bezdomnych

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych burmistrz chce podkreślić także znaczenie interwencji społecznych podjętych w ramach Jubileuszu. Podaje za przykład specjalne konstrukcje namiotowe, w których bezdomni są nie tylko zakwaterowani w godnym, ciepłym miejscu, z pomocą sanitarną i gdzie mogą spać, jeść, przebywać, ale także mogą dzięki nim stanąć na nogi i odnaleźć nadzieję na poprawę losu.

„Wielu z nich straciło pracę i znalazło się na ulicy. Nasi pracownicy socjalni i wolontariusze pomagają im odzyskać godność i nadzieję, ponownie znaleźli pracę i liczą na powrót do bardziej normalnego życia. Dla nas jest to również próba podjęcia użytecznych interwencji, ale także zgodnych z duchem Jubileuszu” – podkreśla burmistrz.

Dodaje, że miasto w Roku Jubileuszowym ma wyjść z fazy stagnacji, a jednocześnie w odpowiedzialny sposób gościć miliony pielgrzymów „w tak ważnym duchowym momencie dla chrześcijan, dla katolików, z wartościami, które przemawiają do wszystkich ludzi. Wtedy – jak mówi urzędnik - zasady Jubileuszu stają się naprawdę uniwersalne i dotykają serca oraz sumienia wszystkich.

Odkrycia archeologiczne

W trakcie prac w Rzymie – co jest zrozumiałe – dochodzi zazwyczaj do wielu cennych odkryć archeologicznych. Podobnie było ze wspomnianym Piazza Pia, położonym przy Zamku Anioła. Odkryto tam m.in. warsztaty foluszników, fragmenty portyku Kaliguli, willi Agrypiny. Odnalezione obiekty zostaną wystawione w Zamku Anioła do oglądania turystom.

„Oczywiście wykopaliska archeologiczne były wyzwaniem, nieprzewidzianą przeszkodą, ale jednocześnie pozwoliły nam poznać rzeczy, których nie znaliśmy - fullonika, portyk Kaliguli, willa Agrypiny - i być w stanie nie tylko stwierdzić ich istnienie i zbadać je, ale także udostępnić je obywatelom, turystom” – dodaje burmistrz Gualtieri.

Kolejny cel na Jubileusz Roku 2033

Burmistrz Rzymu dodaje, że trwają inwestycje w komunikację miejską. Remontowane są niektóre stacje metra, planowany jest zakup nowych autobusów. Komunikacja w Wiecznym Mieście, pełnym zabytków na powierzchni i pod ziemią to duże wyzwanie na wiele lat.

Kolejnym wyznaczonym etapem prac jest przyszły jubileusz – roku 2033 – z okazji rocznicy śmierci Jezusa.

Zdaniem Gualtierego, jeśli prace będą przebiegać tak jak obecnie – przy współpracy miasta, rządu i Stolicy Apostolskiej – pozwoli to na przedłużenie trzeciej linii metra do samego Watykanu, do Zamku Anioła. „To kolejny cel, który sobie stawiamy i który, mam nadzieję, osiągniemy” – podsumowuje burmistrz Rzymu.