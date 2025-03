bp Krzysztof Nykiel ( don Marek Weresa)

Bp Nykiel: kurs pozwala kapłanom lepiej zrozumieć Boże Miłosierdzie

Co ważne, kapłan musi stać się nie tylko szafarzem sakramentu, ale także świadkiem Bożego miłosierdzia. Jest to szczególnie ważne w kontekście takim jak Rok Święty, który zaprasza wiernych do życia nadzieją poprzez przebaczenie grzechów - mówi bp Krzysztof Nykiel w kontekście organizowanego przez Penitencjarię Apostolską XXXV Kursu dla Spowiedników. Wydarzenie odbywa się w Rzymie w dn. 24–28 marca.

ks. Marek Weresa – Watykan Teologowie, znawcy prawa kanonicznego, bibliści, spowiednicy, którzy osobiście pełnią posługę w konfesjonale; specjaliści zajmujący się aspektami liturgicznymi oraz duszpasterskimi, to wszystko przełoży się na różnorodność podejmowanych tematów podczas kolejnych dni kursu. Jak zaznacza bp Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej wydarzenie ma pomóc „kapłanom lepiej zrozumieć serce Bożego miłosierdzia, które jest sednem sakramentu pokuty. W Roku Świętym, w którym Kościół chce podkreślić przesłanie miłosierdzia i przebaczenia, kapłani muszą być w pełni świadomi tego, jak Bóg obejmuje pokutnika, przyjmując z miłością każdą osobę, która szczerze żałuje”. W mocy Jubileuszu Regens Penitencjarii Apostolskiej wskazuje, że kurs jest wspaniałą inicjatywą formacyjną skierowaną przede wszystkim do seminarzystów, którzy mają otrzymać święcenia oraz młodych kapłanów. Jej adresatami są także ci, którzy pełnią posługę kapłańską i chcą dokonać pewnej aktualizacji lub pogłębienia swojego przygotowania w „tak ważnym i delikatnym obszarze ich apostolatu, jakim jest posługa spowiednika”. Tegoroczny kurs nabiera w tym roku szczególnego znaczenia ze względu na trwający Rok Jubileuszowy 2025. Czas jubileuszu „niesie ze sobą wspaniałą okazję dla Kościoła do celebrowania sakramentu pokuty i udzielania przebaczenia w jeszcze bardziej widoczny i owocny sposób”. „Kurs ten, jak ufamy, pomoże, braciom kapłanom lepiej przygotować się do posługi w konfesjonale, odnosząc się zarówno do potrzeb duchowych, jak i konkretnych wyzwań duszpasterskich, które mogą pojawić się podczas sprawowania tego sakramentu” - zaznaczył bp Nykiel. Wiedza i postawy Podczas kursu zostaną poruszone kwestie – w ujęciu multidyscyplinarnym – dotyczące spraw sumienia oraz posługi sakramentu pokuty i pojednania. „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, od szafarzy miłosierdzia wymaga się odpowiedniego i aktualnego przygotowania teologicznego, duchowego, duszpasterskiego i prawnego” - zaakcentował rozmówca mediów watykańskich. Dlatego ważne będzie „podejście konkretne”, którego celem jest zdobycie odpowiedniej wiedzy; tak, aby „jak najpiękniej i owocnie był sprawowany sakrament pojednania”. Chodzi także o to, aby zdobyć umiejętność rozwiązywania „delikatnych przypadków”, które podczas spowiedzi kapłan może być zmuszony rozstrzygać. Ważna jest postawa jaką należy przyjmować, aby towarzyszyć penitentom z dyspozycyjnością, cierpliwością, czułością, troską i dalekowzrocznością. Trybunał Miłosierdzia Bp Nykiel zaznaczył, że podczas spotkań podjęte zostaną również tematy związane z kompetencjami i praktycznymi aspektami działalności Penitencjarii Apostolskiej. „W rzeczywistości byłoby bardzo pożądane, aby każdy kapłan widział w tym naszym «Trybunale Miłosierdzia», jak go wyraźnie i z sympatią określił i określa papież Franciszek, bezpieczny punkt odniesienia, do którego może się zwrócić, nie tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo, gdy chodzi o rozgrzeszenia lub dyspensy zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, ale także bardziej ogólnie, gdy pojawiają się bardziej złożone sytuacje lub gdy spowiednik nie jest pewien własnego osądu” - wskazał. Rozmówca mediów watykańskich zaznaczył, że Penitencjaria Apostolska jest dykasterią, „która służy z ojcowskim sercem zarówno spowiednikom, jak i penitentom”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

