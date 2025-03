Akademia Katolicka w Warszawie zawarła umowę z Angelicum

Akademia Katolicka w Warszawie podpisała dziś umowę z Papieskimi Uniwersytetem św. Tomasza Angelicum w Rzymie. „Umożliwi to wymianę profesorów, organizowanie wspólnych sympozjów oraz wymianę artykułów w Polsce i we Włoszech, w międzynarodowych czasopismach” – powiedział Radiu Watykańskiemu rektor Akademii Katolickiej ks. prof. Krzysztof Pawlina.

Krzysztof Bronk – Watykan

Św. Tomasz to dobry audyt, aby nie pobłądzić

Podkreślił, że umowa z Angelicum jest o tyle ważna, że „teologia ciągle opiera się na św. Tomaszu i przy nowych prądach teologicznych, które są rzucane na prawo i lewo, warto mieć taki audyt teologiczny, którym jest właśnie św. Tomasz, żeby nie pobłądzić”.

Renesans tomizmu w USA

Ks. prof. Pawlina zauważył, że w Stanach Zjednoczonych dostrzegany jest już pewien renesans tomizmu. Do Europy on jeszcze nie dotarł. „Stąd próbujemy się trochę inspirować tym, co inni już robią” – dodał rektor warszawskiej uczelni, podkreślając, że św. Tomasz, jego suma teologiczna, dają szeroką przestrzeń do tego, by poznawać Boga, by ciągle Go szukać.

Ks. prof. Pawlina wyjaśnił, że podpisana dziś umowa formalizuje istniejącą już współpracę między dwoma uczelniami. Seminarium dominikańskie w Krakowie już dwa lata temu zostało afiliowane do Akademii Katolickiej w Warszawie. W gronie wykładowców są też dominikanie.

Nowe kierunki rozwoju

Akademia Katolicka w Warszawie rozszerza swoją działalność także na innych płaszczyznach. W tym roku rozpoczyna współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w zakresie studiów podyplomowych. Chodzi o to, by z jednej strony piękno, które jest atrybutem Boga dotarło do teologów, a z drugiej, by wnieść myśl teologiczną do sztuki, wprowadzić do niej elementy transcendentne.

Inny nowy projekt to Akademia Przywódców. Jest ona przeznaczona dla ludzi, którzy pełnią kierowniczą rolę w polityce, życiu społecznym czy w biznesie, ale chcą to robić zgodnie ze swą wiarą. Program studiów jest rozpisany na trzy semestry. Będzie zawierał elementy katolickiego nauczania społecznego, etyki i duchowości.

Nowym kierunkiem działalności jest też Warszawska Szkoła Liturgiczna. Są to zajęcia przeznczone dla ludzi świeckich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przygotowują one do posługi w Kościele.

Rektor Akademii Katolickiej zauważa, że dużą popularnością cieszą się prowadzone przez tę uczelnię zajęcia warsztatowe. Są to Akademia Duchowości oraz Szkoła Duszpasterzy Młodzieży.