Abp Gallagher na Węgrzech: przypowieść o synu marnotrawnym niesie przesłanie nadziei i bezwarunkowej miłości

Watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi zakończył wczoraj swoją podróż na Węgry. W ostatnim dniu wizyty przewodniczył Mszy św. w konkatedrze św. Stefana w Budapeszcie. „Ojciec czeka na nas cierpliwie, kocha nas i zawsze jest gotów nas przyjąć” – powiedział w homilii abp Gallagher, odnosząc się do przypowieści o synu marnotrawnym.

Alessandro Di Bussolo – Watykan

Nie ma znaczenia, w jak „dalekie strony” się udaliśmy: „Ojciec zawsze bardziej wierzy w swoją miłość do dzieci niż w ich słowa, decyzje i czyny”. Czeka na nas cierpliwie, kocha nas i zawsze jest gotów nas przyjąć. To przesłanie nadziei i bezwarunkowej miłości z przypowieści o synu marnotrawnym – głównej postaci z Ewangelii czwartej niedzieli Wielkiego Postu – którym abp Paul Richard Gallagher podzielił się w homilii podczas Mszy św. odprawionej w konkatedrze św. Stefana w Budapeszcie w ostatnim dniu swojej wizyty na Węgrzech.

Miłość Ojca, która wybacza i zaprasza do domu

Hierarcha podkreślił, że w przypowieści prawdziwym bohaterem są nie tyle synowie, ile miłosierny Ojciec, który przedstawia nieskończoną miłość Boga. Miłość ojca jest tak silna i tak wielka, że syn nie staje się jego własnością, ale pozwala mu odejść. Nie stawia wymagań, „ale jest gotowy cierpliwie czekać”. Jest to miłość, która przebacza i zaprasza do domu. Jego miłość nie uratuje nas ani nie powstrzyma przed udaniem się w „dalekie strony”. Odkupi natomiast spędzony tam czas i przeżyte życie. To, jak przypomniał abp Gallagher, „jest dobrą wiadomością dla tych z nas, którzy podróżują do dalekiego kraju, a wszyscy prędzej czy później się tam udajemy”.

Pozdrowienie Papieża Franciszka

Sekretarz ds. relacji z państwami w imieniu Ojca Świętego pozdrowił wszystkich wiernych obecnych na Mszy św., na którą został zaproszony przez kard. Pétera Erdő, prymasa Węgier. Franciszek, za pośrednictwem abpa Gallaghera „zapewnił o swojej duchowej bliskości i modlitwie”, wyraził również wdzięczność za modlitwy ofiarowane za niego w chwilach cierpienia i czasie hospitalizacji, a także dziś, podczas rekonwalescencji.

Etapy wizyty na Węgrzech

W piątek 28 marca abp Gallagher spotkał się z Péterem Szijjártó, ministrem spraw zagranicznych i handlu. Następnie uczestniczył w corocznej konferencji węgierskich ambasadorów, wziął również udział w ceremonii z okazji 60. rocznicy śmierci abpa Angelo Rotty, nuncjusza apostolskiego na Węgrzech w latach 1930-1945, zapamiętanego za zaangażowanie w ochronę Żydów podczas Holokaustu. Następnie spotkał się z kard. Péterem Erdő, bpem Andrásem Veresem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Węgier oraz czterema arcybiskupami i arcybiskupem metropolitą Kościoła greckokatolickiego. W sobotę 29 marca spotkał się w nuncjaturze apostolskiej z grupą ambasadorów akredytowanych na Węgrzech.